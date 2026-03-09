UP Crime News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को ‘तीन तलाक’ देने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि जन्नत बानो (21) नामक महिला ने शनिवार शाम को शहर कोतवाली में अपने पति डॉक्टर जैनुल आबिदीन और ससुराल के सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है।

शादी में सोने के नकली जेवर दिए

कोतवाली निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने रविवार को बताया कि मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के निवासी उस्मान अली की बेटी जन्नत की शादी 21 दिसंबर 2024 को भदोही शहर के मखदूमपुर के रहने वाले आबिदीन से हुई थी। उन्होंने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि शादी होने से पहले आबिदीन ने एक अस्पताल खोलने और पैथोलाजी लैब की मशीन खरीदने को जन्नत के परिजन से 10 लाख रुपए लिए थे।

पांडेय ने बताया कि आरोपी ने कुछ दिन बाद सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देने के नाम पर जन्नत के परिजन से 25 लाख रुपये और लिये।

उन्होंने कहा कि शिकायत के अनुसार आरोपी ने शादी के दिन भी एक लाख रुपये लिये और शादी में वर पक्ष की तरफ से दिये जाने वाले जेवरात के नाम पर सोने के नकली जेवर दिए। पांडेय ने बताया कि शादी के दिन नकली आभूषण की बात फैल गई और रात भर हंगामे के बाद महिला के मायके वालों के समझौता करने पर शादी हुई।

ज्यादा पैसे और कार की मांग की

उन्होंने बताया कि आरोप है कि शादी के बाद चार दिन में ही महिला से मारपीट की जाने लगी और प्रताड़ित किया गया। पांडेय के अनुसार आरोप है कि जनवरी 2025 में महिला पहली बार मायके आई तो उसके पति ने कहा कि उसकी चिकित्सा की पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च हुए हैं इसलिए उसे पांच लाख रुपये नकद और एक कार दी जाए, वरना वह महिला को लेने नहीं आएगा।

पांडेय ने कहा कि शिकायत में दावा किया गया है कि 14 फरवरी 2026 को बेटी जन्नत के पिता उसे मखदूम पुर स्थित ससुराल आये तो आबिदीन और उसके परिजन ने उनसे झगड़ा किया और इसी दौरान आबिदीन ने जन्नत का गला घोंटने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आरोप है कि पड़ोस के लोगों की मदद से महिला को छुड़ाया गया लेकिन तभी आरोपी ने महिला को सबके सामने तीन बार तलाक कह दिया और उसे साथ रखने से इनकार कर दिया।

पत्नी का गला घोंटने की कोशिश

पांडेय ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां मौजूद लोगों, जन्नत बानो और उसके पिता उस्मान अली ने बहुत मिन्नतें कीं मगर आबिदीन ने उन्हें घर से निकाल दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।