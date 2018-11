उत्तरप्रदेश के रामपुर में धमौरा रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में ट्रेन के गार्ड को गंभीर चोटें आयी है। ट्रेन मरम्मत के लिए दिल्ली से बरेली जा रही थी। जिसकारण उसमें कोई यात्री सवार नहीं था। हादसे के बाद मुरादाबाद-बरेली रेल मार्ग को बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर डिब्बों को दोबारा पटरी पर चढाने का कार्य का शुरु करा दिया। देर रात 1.20 के करीब लखनऊ से मुरादाबाद आने वाली ट्रेनों का संचालन भी धीमी गति से शुरू कर दिया गया। गनीमत रही ट्रेन में कोई भी सवारी नहीं थी जिसकारण एक बड़ा हादसा टल गया।

हादसा देर रात करीब 10:24 बजे हुआ। एक पैसेंजर ट्रेन जिसमे 12 डिब्बे थे, दिल्ली से बरेली मरम्मत के लिए जा रही थी। ट्रेन में सिर्फ 2 चालक और एक गार्ड ड्यूटी पर थे। ट्रेन जैसे ही रामपुर से आगे बढ़ी धमौरा-दुगुनपुर स्टेशन के बीच 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। इस हादसे में गार्ड सतीश को गंभीर चोटें आयी है। इसके बाद कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी गयी। ट्रेन के डिब्बों के पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

Spot visuals: 6 coaches of empty rake derailed in Rampur dist b/w Damora&Duggan station on Moradabad-Bareilly Junction section around 10:30pm y'day, blocking down line. No injuries reported. Down line b/w Moradabad&Bareilly Junction diverted via Moradabad-Chandausi-Bareilly route pic.twitter.com/5ma1cDi5Rh

