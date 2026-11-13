यूपी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले की शुरुआत जिस मूल व्याख्या के साथ की थी वह अब उससे भटक चुके हैं और अब तक उन्होंने इस शब्द के कई मतलब निकाल दिए हैं।

राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है, “अखिलेश यादव ने पीडीए को खिचड़ी बना दिया है। जब से उन्होंने PDA की नई-नई व्याख्या करनी शुरू की हैं तब से आम जनता में भी और उन तीनों समाज के लोगों में भी नाराजगी है।”

‘पीडीए के लोगों में अखिलेश से है नाराजगी’

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नरेंद्र कश्यप ने कहा, “शुरुआत में पीडीए को एक खास स्वरूप दिया गया था। उससे पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों में यह मैसेज गया था कि यह पार्टी उनके लिए कुछ काम कर रही है, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने पीडीए की परिभाषा का विस्तार करना शुरू किया तब से लोगों में नाराजगी है।”

‘सपा के लिए आगे और कठिनाई आएंगी’

नरेंद्र कश्यप ने कहा कि लोग इस बात को समझ गए हैं कि गिरगिट की तरह कदम-कदम पर पीडीए का नाम बदलना एक छलावा है और दिखावा है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि इससे समाजवादी पार्टी के लिए आगे और कठिनाई आने वाली हैं।

अखिलेश यादव ने कब-कब बदली PDA की व्याख्या?

बता दें कि नरेंद्र कश्यप ने पीडीए को लेकर जो बात कही है वह काफी हद तक सही भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने कई मौकों पर पीडीए की परिभाषा को अलग-अलग तरह से विस्तार किया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए का मतलब ‘पहले दर्शन फिर आशीर्वाद’ बताया था। अखिलेश ने यह बात 12 दिसंबर को उनके अयोध्या जाने के सवाल के जवाब में कही थी।

इससे पहले अखिलेश यादव ने सितंबर 2026 में भी पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक में मुस्लिम, पारसी, बौद्ध और सिख समुदायों के साथ आधी आबादी को शामिल करने की बात कही थी। अखिलेश यादव अगस्त 2026 में PDA में PD का मतलब पंडित यानी ब्राह्माण बता चुके हैं।

‘तीसरा मोर्चा यूपी की राजनीतिक के लिए अच्छा’

नरेंद्र कश्यप ने यूपी चुनाव से पहले बने तीसरे मोर्चे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मोर्चे से बीजेपी को नफा-नुकसान की तो बात बाद में है, लेकिन यूपी की राजनीति के लिए यह बहुत अच्छा कदम कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए हम इसे बेहतर समझते हैं कि चंद्रशेखर और ओवैसी ने गठबंधन करके मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।

Lucknow, Uttar Pradesh: On the new definition of 'PDA' provided by SP chief Akhilesh Yadav, Minister of State Narendra Kashyap says, "Akhilesh Yadav has turned 'PDA' into a hodgepodge . Initially, it conveyed a specific message Backward classes, Dalits, and Alpasankhyak,… pic.twitter.com/rgwDfGSy85 — IANS (@ians_india) November 13, 2026

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