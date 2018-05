यूपी: 12वीं की स्टूडेंट का दर्द- उत्पीड़न कर रहा बीजेपी जिलाध्यक्ष का बेटा, छोड़ दूंगी पढ़ाई

उत्तर प्रदेश में एक स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बागपत में रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता का बेटा उससे छेड़खानी करता है। वह छात्रा के घर पर प्रेम-पत्र भी फेंक जाता है। पीड़िता और उसका परिवार इसी बात से बीते कई दिनों से परेशान चल रहा है। ऐसे में पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वह पढ़ाई ही छोड़ देगी। वहीं, मामले की जानकारी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

यह मामला यहां के छपरौली गांव का है। पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। उसका आरोप है कि अक्षय खोखर नाम का लड़का उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा है। वह उसके घर पर प्रेम-पत्र फेंक जाता है। पीड़िता इसी बात से कई दिनों से डरी हुई है। यहां तक कि उसने बाहर जाना भी लगभग बंद कर दिया है। ऐसे में उसकी पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अक्षय बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय खोखर का बेटा है।

A class 12th student from Baghpath has decided not to study further as she alleged that she is being harassed by the son of BJP district President. The victim said,'Been getting letters from the guy since many days. Me & my family is really scared'. Police investigation underway. pic.twitter.com/eJiCRzCMXB

— ANI UP (@ANINewsUP) May 10, 2018