उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई है। नई वोटर लिस्ट के विश्लेषण के अनुसार समाजवादी पार्टी (SP) की तुलना में बीजेपी के प्रभाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में अधिक वोटर कम हुए हैं। बीजेपी के पांच सबसे जाने-माने चेहरों के लोकसभा क्षेत्रों में वोटरों की संख्या में सपा के यादव परिवार और कांग्रेस के गांधी परिवार के गढ़ की तुलना में ज़्यादा कटौती दर्ज की गई। गोरखपुर और महाराजगंज को छोड़कर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हाई-प्रोफाइल संसदीय क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत के औसत मार्जिन से ज़्यादा नामों की कटौती हुई है।

बीजेपी के गढ़ में कटे अधिक नाम

बीजेपी की पांच प्रमुख सीटों, समाजवादी पार्टी की पांच और कांग्रेस की दो सीटों पर विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार बीजेपी की पांच सीटों पर औसत 15.28 फीसदी (2022 के वोटर लिस्ट की तुलना में) नाम कटे। जबकि सपा की पांच सीटों पर 12.06 फीसदी नाम हटाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के दो निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 12.1% नामों की कमी दर्ज की गई।

वाराणसी की क्या है स्थिति?

वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 2009 में भाजपा के संस्थापक सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने यहां से जीत हासिल की थी। इसके पांच विधानसभा क्षेत्रों में 15.63% नामों की कटौती हुई। वाराणसी संसदीय सीट के अंदर वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र भी आता है। यहां 19.87% नामों की कटौती हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को इस क्षेत्र में 58,277 वोटों की भारी बढ़त मिली थी। एक बीजेपी नेता ने कहा, “वाराणसी कैंट एक शहरी क्षेत्र है जहां प्रवासी मतदाताओं की आबादी बड़ी थी। एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने वोट अपने गृह गांवों में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन वास्तविक प्रभाव बूथ-वार मतदाता सूची के विश्लेषण में देखा जाएगा, जो अभी शुरू होना बाकी है।”

भाजपा के पास मौजूद अन्य चार प्रमुख लोकसभा सीटों का का विश्लेषण किया गया। इनमे लखनऊ लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा, गोरखपुर लोकसभा और बांसगांव लोकसभा है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। वहीं महाराजगंज केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सीट है जबकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और बांसगांव केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान की सीट है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सात बार के सांसद हैं, जबकि कमलेश पासवान बांसगांव से चार बार के सांसद हैं।

लखनऊ लोकसभा सीट के अंतर्गत पांच विधानसभा अआते हैं और यहां औसतन 28.73% वोटर कम हुए। सबसे ज़्यादा 34.18% नाम लखनऊ कैंट में कटे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस सीट से बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी ने लगातार नौ चुनाव जीते हैं और लखनऊ को पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां ऊंची जाति और शिया मुस्लिम वोटरों की अच्छी-खासी आबादी है।

बांसगांव में औसत 12.32%, महाराजगंज में 10.04% और गोरखपुर में 9.71% नाम हटाए गए हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट के पांच विधासनभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहरी क्षेत्र में सबसे 6.88 फीसदी नाम कटे । योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पांच बार सांसद रहे हैं, लेकिन अभी यह सीट अभिनेता से नेता बने रवि किशन के पास है।

यादव परिवार के गढ़ में क्या है स्थिति?

सपा के यादव परिवार की सीटों में अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं। वहीं अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं। इन सीटों पर यादव वोटर्स का दबदबा है और यहां मुस्लिम आबादी भी काफी है।

इन पांच सीटों पर औसत 12.06 फीसदी वोटर कम हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 16.65 फीसदी औसत नाम बदायूं में कम हुए। उसके बाद कन्नौज आंकड़ा 14.47 फीसदी है। कन्नौज का छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र BJP ने 2022 के चुनावों में 1,111 वोटों के मामूली अंतर से जीता था, वहां 20.6% वोटर कम हुए। सपा ने 1999 से कन्नौज लोकसभा सीट छह बार जीती है।

सपा की पांच लोकसभा सीटों में से 25 विधानसभा क्षेत्रों में से पार्टी ने 15 और BJP ने 2022 में 10 जीती थीं। सपा के प्रवक्ता सुधीर पंवार ने कहा कि बीजेपी के गढ़ों के मुकाबले सपा के गढ़ में औसतन कम नाम कटने से पता चलता है कि मुस्लिम और यादव वोटरों ने नोटिस का जवाब देकर और अपनी पात्रता साबित करने के लिए कागज दिखाकर वोटर लिस्ट में अपने नाम बनाए रखे हैं।

सपा के प्रवक्ता सुधीर पंवार ने कहा, “सपा वर्कर अलर्ट रहे और जब भी उन्हें SIR में किसी भी गड़बड़ी का शक हुआ, उन्होंने एतराज़ जताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देशों से मुस्लिम वोटरों में डर फैल गया, जिन्होंने वोटर लिस्ट में अपने नाम बनाए रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि किस पार्टी के वोट ज़्यादा कट रहे हैं। सपा ने फाइनल रोल का बूथ-वाइज़ एनालिसिस शुरू कर दिया है।”

कांग्रेस के गढ़ में भी कटे नाम

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल ने जीत हासिल की। यहां औसत वोटर में कमी 12.1 फीसदी रही, जो यादव परिवार की सीटों (12.06%) से थोड़ा ज़्यादा है।

अमेठी में 12.97 फीसदी जबकि रायबरेली में 11.24 फीसदी वोटर कम हुए हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में से सपा ने 2022 में 6 और बीजेपी ने चार सीटें जीतीं। वहीं कांग्रेस दोनों इलाकों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। रायबरेली में सबसे ज़्यादा कटौती रायबरेली विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां 14.76 फीसदी वोटर कम हुए हैं ये सीट 2022 में रायबरेली में बीजेपी द्वारा जीती गई एकलौती सीट थी। वहीं सपा ने बाकी चार क्षेत्रों में जीत हासिल की थी।

(यह भी पढ़ें- 49 विधानसभा सीटों पर जीत-हार के अंतर से अधिक हटाए गए नाम)

उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) खत्म हो गई है और चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। SIR में 49 विधानसभा सीटों पर 2022 विधानसभा चुनावों में जीत-हार के अंतर से अधिक नाम कटे हैं। पढ़ें पूरी खबर