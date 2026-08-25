बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर पिछले तीन चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। सिकंदराबाद के वर्तमाव विधायक लक्ष्मीराज सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे युवा विधायकों में से एक हैं।

लक्ष्मी राज छात्र जीवन में आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से जुड़े थे। साल 2022 में उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़े लालू यादव के दामाद राहुल यादव को सियासी पटखनी दी। आइए नजर डालते हैं सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीन चुनावों के परिणाम पर..

सिकंदराबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लक्ष्मी राज सिंह को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 1,25,644 वोट हासिल किए और सपा के राहुल यादव को 29,343 वोटों से हराया। इस चुनाव में राहुल यादव को 96,301 वोट मिले जबकि बसपा के मनवीर सिंह करीब 42,634 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

2022 का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि भाजपा ने दो बार की विधायक बिमला सिंह सोलंकी की जगह लक्ष्मी राज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। लक्ष्मी राज ने भी जीत हासिल कर बीजेपी का झंडा फहराया, वहीं राहुल यादव 2017 के मुकाबले अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया लेकिन वह चुनाव न जीत सके।

छात्र राजनीति से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले लक्ष्मी राज सिंह 2004 में बुलंदशहर के आईपी डिग्री कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे। भाजपा संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद 2022 में उन्हें पार्टी ने टिकट दिया और सिकंदराबाद से विधानसभा चुनाव और जीतकर विधायक बने।

वहीं राहुल यादव, जो लालू यादव के दामाद है। उनके पिता जितेंद्र यादव भी राजनीति से जुड़े है। वह पिछले चुनाव सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इस चुनाव में रालोद और सपा का गठबंधन था।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. लक्ष्मी राज सिंह भाजपा 1,25,644 2. राहुल यादव सपा 96,301 3. मनवीर सिंह बसपा 42,634

सिकंदराबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बिमला सिंह सोलंकी ने 1,04,956 वोटों हासिल कर जीत दर्ज की थी। बिमला ने बसपा के मोहम्मद इमरान को 28,623 वोटों से हराया। मोहम्मद इमरान को चुनाव में 76,333 वोटों से मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में सपा के राहुल यादव 48,910 मिले और उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।

2012 की तुलना में ये भाजपा के लिए बड़ी जीत थी। पांच साल पहले जहां भाजपा सिर्फ 123 वोटों से जीती थी, वहीं 2017 में जीत का अंतर बढ़कर 28,623 वोट हो गया था।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. बिमला सिंह सोलंकी भाजपा 1,04,956 2. मोहम्मद इमरान बसपा 76,333 3. राहुल यादव सपा 48,910

सिकंदराबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बिमला सिंह सोलंकी ने 45,799 वोटों हासिल कर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बिमला सोलंकी और बसपा के सलीम अख्तर खान के बीच बेहद करीबी मुकाबला हुआ और अंत में बीजेपी प्रत्याशी ने बसपा प्रत्याशी को मात्र 123 वोटों से हराया। बसपा के सलीम अख्तर खान को चुनाव में महज 45,676 वोट मिले। इस चुनाव में सपा के बदरुल इस्लाम तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 43,535 वोट मिले।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. बिमला सिंह सोलंकी भाजपा 45,799 2. सलीम अख्तर खान बसपा 45,676 3. बदरुल इस्लाम सपा 43,535

सिकंदराबाद का जातीय समीकरण

विधानसभा सीटों के जातीय आंकड़े रखने वाली वेबसाइट uttar pradesh.org के अनुसार, सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर क्षत्रिय और मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं। दोनों की अनुमानित संख्या करीब 80-80 हजार है। यहां अनुसूचित जाति/दलित की संख्या करीब 70 हजार है। यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग और जाटों की संख्या लगभग 40 से 35 हजार के बीच बताए जाते हैं।

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(यह खबर कल्याणी चौधरी ने लिखी है। वह जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)