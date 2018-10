उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एक पुलिस थाने में भीड़ ने मंगलवार (16 अक्टूबर) रात जमकर बवाल काटा। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के स्थानीय नेता के नेतृत्व में भीड़ थाने में घुस आई थी। लोगों ने उस दौरान वहां पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई की। घटना के दौरान कुछ पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई थी। हालांकि, बाद में सूचना पर थाना प्रभारी ने हालात संभाले और उपद्रवियों को भगाया। पुलिस ने उसी बीच एक शख्स को हिरासत में लिया, जो कि भीषण शराब के नशे में था।

फतेहगंज पश्चिमी पुलिस थाने में हंगामे के बाद पुलिस ने ही पीड़ित पुलिसकर्मियों का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो कि सोशल मीडिया के जरिए बुधवार (17 अक्टूबर) को सामने आया। क्लिप में थाने के बाहर कुछ पुलिसकर्मी फटी हुई वर्दी में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे और हालत देख कर लग रहा था कि उनकी किसी से मारपीट हुई थी।

देखें, घटना के बाद कैसा था पुलिस वालों का हाल-

A mob led by a local BJP leader assaulted cops inside Bareilly's Fatehganj West police station after cops detained one of their supporters creating ruckus in inebriated condition. pic.twitter.com/TQzksC0iO6

