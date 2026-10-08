उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान का दौर शुरू हो गया है। दोनों दल गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ऐसे कदम भी उठा रहे हैं, जो एक-दूसरे को असहज कर रहे हैं।

कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ दो विधायक हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने छह सीटें जीती थीं। इसलिए कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे की बातचीत सिर्फ चुनावी समझौते का सवाल नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में अपने लिए पर्याप्त राजनीतिक जगह चाहती है, जहां कभी उसका दबदबा था।

दूसरी ओर, सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 37 सीटें जीती थीं और वह राज्य में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह सहयोगी कांग्रेस को कितनी सीटें दे, ताकि गठबंधन भी बना रहे और उसकी अपनी पकड़ भी कमजोर न हो। 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कई वर्षों बाद इतना मजबूत प्रदर्शन दिया था।

दोनों दलों के नेता हालांकि कहते हैं कि सार्वजनिक बयानबाजी को सीट बंटवारे की असली बातचीत नहीं समझना चाहिए। सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “गठबंधन और सीट बंटवारे का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। जब वे कुछ कहेंगे, तभी गठबंधन को लेकर सवाल उठाने की वजह होगी।”

कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव

21 सितंबर को सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव से गठबंधन पर जल्द फैसला करने को कहा। उन्होंने कहा, “अगर गठबंधन करना है तो इसे अंतिम रूप दीजिए।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर अखिलेश को नेतृत्व करना है तो उन्हें ‘दिल भी बड़ा करना पड़ेगा।’

2 अक्टूबर को कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किया और इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। सपा के भीतर उनके बढ़े कद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस मुस्लिम बहुल कई सीटों पर दावा कर सकती है, जिन्हें सपा अपनी मुख्य राजनीतिक जमीन मानती है।

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी दबाव बढ़ाया। उन्होंने पहले 150 सीटों की बात की थी। अब उन्होंने कहा, “150 सीटें किसने मांगी थीं? मैंने तो 200 सीटों की बात की थी।” उन्होंने गठबंधन में ‘बराबर सम्मान और बराबर हिस्सेदारी’ की मांग की।

सपा नेताओं ने इस मांग का विरोध किया। पार्टी सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस को 50 सीटें भी देने का मतलब ऐसी सीटें छोड़ना हो सकता है, जहां गठबंधन जीत सकता है।

अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर संयमित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सपा सीटों की संख्या के बजाय जीत की संभावना को आधार बनाएगी। उन्होंने कहा, “बात हमारे लिए सीट की नहीं होगी, जीतने वाली सीट की होगी। जो जीते, वह सीट ले ले।”

इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा, “सीट होगी तभी जीत होगी।”

बातचीत से पहले की बयानबाजी

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इन बयानों को सीट बंटवारे की बातचीत से पहले की सामान्य बयानबाजी बताया। उन्होंने कहा, “हमारे गठबंधन में लोकतंत्र है। इमरान मसूद अपनी बात रखते हैं और सपा के नेता भी अपनी बात रखते हैं। सीट बंटवारे का समझौता होने तक यह सब चलता रहेगा।”

हसन चांद ने कहा, “दोनों दलों का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार संपर्क में है और बातचीत कर रहा है। समझौता दिल्ली और लखनऊ में होगा। बीच के नेताओं की इसमें कोई भूमिका नहीं है।”

सपा प्रवक्ता ने कहा, “हमने 2024 में उनका आंकड़ा आधा कर दिया था। 2027 में हम उन्हें पूरी तरह हरा देंगे।”

कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा, “जो भी बयान दिए जा रहे हैं, वे सपा या कांग्रेस के कुछ नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं से जुड़े विचार हैं। गठबंधन को लेकर दोनों दलों में कोई मतभेद नहीं है।”

अंशु अवस्थी ने गठबंधन को ‘दोनों दलों की जरूरत’ बताया। उन्होंने कहा, “हर पार्टी गठबंधन में सम्मान और बराबर जगह चाहती है। लेकिन इन मुद्दों पर बातचीत तब होगी, जब दोनों दल आमने-सामने बैठेंगे।”

सीटों से आगे बढ़ी सियासी कवायद

दोनों दलों के बीच खींचतान अब सिर्फ सीटों की मांग तक सीमित नहीं है। 03 अक्टूबर को स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपनी जनता पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया।

स्वामी प्रसाद मौर्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नेता हैं। वह पहले बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह सपा में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में उनका सपा से भी मतभेद हो गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, अखिलेश यादव ने इस पर मीडिया से बातचीत के दौरान चुटकी ली। उन्होंने कहा, “इन लोगों को ज्वाइनिंग का फॉर्म कहां से मिल रहा है?”

राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातमा से भी मुलाकात की। कांग्रेस के नेता पिछले कुछ महीनों में आजम खान के राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके में भी संपर्क बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े विवाद के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने आजम खान के राजनीतिक क्षेत्र में संपर्क बढ़ाया था।

दूसरी ओर, सपा लगातार कहती रही है कि आजम खान उसके साथ हैं। अगर कांग्रेस अपने राजनीतिक संपर्क बढ़ा रही है तो सपा ने भी दूसरे विकल्प खुले रखे हैं।

इसी बीच अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह कई बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं।

इन मुलाकातों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस और आप पंजाब में एक-दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। आप अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है।

जावेद अली ने इन मुलाकातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालांकि, उन्होंने भविष्य के लिए रास्ता खुला रखा। उन्होंने कहा, “आप के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर हमारी सोच भी एक जैसी रही है। वे इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हैं, लेकिन हमारी पार्टियों और नेताओं के बीच संबंध बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। हमने उनके लिए प्रचार भी किया था। लोकतंत्र में गठबंधन टूटते और फिर बनते रहते हैं। नेता मिलते रहते हैं। आगे क्या होता है, यह हम देखेंगे।”

जब जावेद अली से पूछा गया कि क्या आप के साथ सपा की नजदीकी कांग्रेस को नाराज कर सकती है, तो अली ने कहा, “पहले कांग्रेस भी केंद्र के स्तर पर आप के साथ संबंध बनाए रखती थी, जबकि पंजाब में दोनों एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे।”

सपा नेताओं ने निषाद पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद से भी संपर्क बढ़ाया है। भाजपा के साथ उनके संबंधों में समय-समय पर तनाव सामने आता रहा है।

हाल ही में निषाद समुदाय के एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने के विरोध में संजय निषाद सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के साथ एक प्रदर्शन में बैठे थे।

इस पर फखरुल हसन चांद ने कहा, “यह सवाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से पूछा जाना चाहिए। राजग निषाद जी को कितनी सीटें दे रहा है? मुझे उम्मीद है कि वह उन्हें 30-35 सीटें और ओम प्रकाश राजभर को 100 सीटें देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल भी हैं।”

सपा ने अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के साथ ऐसा कोई स्पष्ट संपर्क नहीं किया है। एसबीएसपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में राजग में लौट गई।

अखिलेश यादव ने हालांकि हाल ही में अपने पुराने सहयोगियों के लिए एक व्यापक संदेश दिया। उन्होंने कहा, “चुनाव के इस माहौल में पुरानी कड़वी बातों को भूल जाइए। जो लोग रास्ते से भटक गए हैं और जो पुराने साथी हमारे साथ आना चाहते हैं, हम अतीत में जो कुछ हुआ उसे भूल जाएंगे।”

संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने अभी तक राजग छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया है।

अभी सिर्फ दबाव बनाने का दौर

फिलहाल दोनों दल सीट बंटवारे की असली बातचीत से पहले अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस अपने मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाकर यह दिखा रही है कि वह अपने स्तर पर भी राजनीतिक जमीन तैयार कर सकती है। वह अपने खेमे में नए दलों और नेताओं को भी जोड़ रही है।

दूसरी ओर, सपा अपनी बड़ी चुनावी ताकत का संकेत दे रही है। वह आप के साथ संपर्क बनाए हुए है और राजग में शामिल मौजूदा या पुराने सहयोगियों के लिए भी रास्ते खुले रख रही है।

हालांकि, दोनों दलों के नेता कह रहे हैं कि जब सीट बंटवारे की असली बातचीत शुरू होगी तो अंतिम फैसला चार नेताओं के स्तर पर होगा। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी तथा सपा की ओर से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव इस बातचीत में मुख्य भूमिका निभाएंगे।

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