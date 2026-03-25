रामनवमी के त्योहार के देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने 27 मार्च को भी छुट्टी देने का फैसला किया है। यूपी में पहले 26 मार्च की छुट्टी थी लेकिन श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने सूबे में 27 को भी छुट्टी दे दी है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकारी अवकाश सूची
|क्रम संख्या
|त्योहार
|तारीख
|दिन
|1
|राम नवमी
|26-27 मार्च 2026
|गुरुवार
|2
|महावीर जयंती
|31 मार्च 2026
|मंगलवार
|3
|वार्षिक लेखा बंदी (बैंक)
|01 अप्रैल 2026
|बुधवार
|4
|गुड फ्राइडे
|03 अप्रैल 2026
|शुक्रवार
|5
|डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती
|14 अप्रैल 2026
|मंगलवार
|6
|बुद्ध पूर्णिमा
|01 मई 2026
|शुक्रवार
|7
|ईद-उल-जुहा (बकरीद)
|27 मई 2026
|बुधवार
|8
|मोहर्रम
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|9
|स्वतंत्रता दिवस
|15 अगस्त 2026
|शनिवार
|10
|ईद-ए-मिलाद
|26 अगस्त 2026
|बुधवार
|11
|रक्षाबंधन
|28 अगस्त 2026
|शुक्रवार
|12
|जन्माष्टमी
|04 सितम्बर 2026
|शुक्रवार
|13
|महात्मा गांधी जयंती
|02 अक्टूबर 2026
|शुक्रवार
|14
|दशहरा (विजयदशमी)
|20 अक्टूबर 2026
|मंगलवार
|14
|दीपावली
|08 नवम्बर 2026
|रविवार
|15
|गोवर्धन पूजा
|09 नवम्बर 2026
|सोमवार
|16
|भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती
|11 नवम्बर 2026
|बुधवार
|17
|गुरु नानक जयंती
|24 नवम्बर 2026
|मंगलवार
|18
|क्रिसमस
|25 दिसम्बर 2026
|शुक्रवार