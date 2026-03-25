रामनवमी के त्योहार के देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने 27 मार्च को भी छुट्टी देने का फैसला किया है। यूपी में पहले 26 मार्च की छुट्टी थी लेकिन श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने सूबे में 27 को भी छुट्टी दे दी है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकारी अवकाश सूची

क्रम संख्यात्योहारतारीखदिन
1राम नवमी26-27 मार्च 2026गुरुवार
2महावीर जयंती31 मार्च 2026मंगलवार
3वार्षिक लेखा बंदी (बैंक)01 अप्रैल 2026बुधवार
4गुड फ्राइडे03 अप्रैल 2026शुक्रवार
5डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती14 अप्रैल 2026मंगलवार
6बुद्ध पूर्णिमा01 मई 2026शुक्रवार
7ईद-उल-जुहा (बकरीद)27 मई 2026बुधवार
8मोहर्रम26 जून 2026शुक्रवार
9स्वतंत्रता दिवस15 अगस्त 2026शनिवार
10ईद-ए-मिलाद26 अगस्त 2026बुधवार
11रक्षाबंधन28 अगस्त 2026शुक्रवार
12जन्माष्टमी04 सितम्बर 2026शुक्रवार
13महात्मा गांधी जयंती02 अक्टूबर 2026शुक्रवार
14दशहरा (विजयदशमी)20 अक्टूबर 2026मंगलवार
14दीपावली08 नवम्बर 2026रविवार
15गोवर्धन पूजा09 नवम्बर 2026सोमवार
16भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती11 नवम्बर 2026बुधवार
17गुरु नानक जयंती24 नवम्बर 2026मंगलवार
18क्रिसमस25 दिसम्बर 2026शुक्रवार