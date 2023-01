Irfan Solanki Case: जेल में क्या कर रहे हैं सपा विधायक इरफान सोलंकी? MLA अमिताभ बाजपेई ने बताया

Irfan Solanki Case: सपा विधायक अमिताभ बाजपेई (Amitabh Bajpai) ने बताया कि इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) जेल में लोहिया के विचारों को पढ़ रहे हैं।

Irfan Solanki Case: महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद सपा विधायक अमिताभ बाजपेई। (फोटो सोर्स: @AmitabhBajpai)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram