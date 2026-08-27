Rohaniya Assembly Seat: वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट पूर्वांचल की चर्चित सीटों में से एक है। मौजूदा परिसीमन के बाद रोहनिया विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। इस सीट पर 2012 में पहली बार चुनाव हुआ था। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने पहला चुनाव जीता, लेकिन 2014 में उनके लोकसभा पहुंचने के बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल ने बाजी मारी। 2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह और 2022 में अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल ने जीत दर्ज की। यह सीट वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

रोहनिया की चुनावी राजनीति में अपना दल की खास भूमिका रही है। 2012 में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने यहां से जीत दर्ज की। 2014 में उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव कराया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल विजयी रहे। 2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की, जबकि 2022 में अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल विधायक चुने गए।

2012 में अनुप्रिया पटेल ने रोहनिया से जीता पहला चुनाव

मौजूदा परिसीमन के बाद रोहनिया विधानसभा सीट पर 2012 में पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की। उन्हें 57,812 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत सिंह को 40,229 वोट मिले। अनुप्रिया पटेल ने 17,583 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी के मनोज राय धूपचंडी 26,091 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे और भाजपा के संजय राय को 18,504 वोट मिले।

रोहनिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

उम्मीदवारपार्टीप्राप्त वोट
अनुप्रिया पटेल (विजेता)अपना दल57,812
रमाकांत सिंहबहुजन समाज पार्टी40,229
मनोज राय धूपचंडीसमाजवादी पार्टी26,091
संजय रायभाजपा18,504

जीत का अंतर: 17,583 वोट

2012 की यह जीत अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मिर्जापुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। लोकसभा पहुंचने के बाद रोहनिया विधानसभा सीट खाली हो गई और उसी वर्ष यहां उपचुनाव कराया गया।

2014 के उपचुनाव में सपा के महेंद्र सिंह पटेल ने छीनी सीट

2014 में रोहनिया विधानसभा सीट पर हुआ चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि उपचुनाव था। अनुप्रिया पटेल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई इस सीट पर समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल ने जीत दर्ज की। उन्हें 76,121 वोट मिले, जबकि अपना दल की कृष्णा पटेल को 61,672 वोट मिले। महेंद्र सिंह पटेल ने 14,449 वोटों के अंतर से चुनाव जीता।

इस उपचुनाव में रमाकांत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 30,078 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस की डॉ. भावना पटेल को 3,207 वोट मिले।

रोहनिया विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2014

उम्मीदवारपार्टीप्राप्त वोट
महेंद्र सिंह पटेल (विजेता)समाजवादी पार्टी76,121
कृष्णा पटेलअपना दल61,672
रमाकांत सिंहनिर्दलीय30,078
डॉ. भावना पटेलकांग्रेस3,207

जीत का अंतर: 14,449 वोट

2014 का उपचुनाव रोहनिया की राजनीति में इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि 2012 में जीत हासिल करने वाले अपना दल को दो साल बाद ही यह सीट गंवानी पड़ी। महेंद्र सिंह पटेल 2014 से 2017 तक रोहनिया के विधायक रहे।

2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने दर्ज की बड़ी जीत

2017 के विधानसभा चुनाव में रोहनिया की तस्वीर एक बार फिर बदल गई। भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल को बड़े अंतर से हराया। सुरेंद्र नारायण सिंह को 1,19,885 वोट मिले, जबकि महेंद्र सिंह पटेल को 62,332 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार ने 57,553 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

बहुजन समाज पार्टी के प्रमोद कुमार सिंह 30,531 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अपना दल की नेता कृष्णा पटेल ने इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और उन्हें 9,549 वोट मिले। निर्वाचन आयोग के विस्तृत परिणाम में कृष्णा पटेल के सामने पार्टी के रूप में निर्दलीय दर्ज है।

रोहनिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवारपार्टीप्राप्त वोट
सुरेंद्र नारायण सिंह (विजेता)भाजपा1,19,885
महेंद्र सिंह पटेलसमाजवादी पार्टी62,332
प्रमोद कुमार सिंहबहुजन समाज पार्टी30,531
कृष्णा पटेलनिर्दलीय9,549

जीत का अंतर: 57,553 वोट

2017 के नतीजे में भाजपा की पकड़ साफ दिखाई दी। सुरेंद्र नारायण सिंह को 51.77 प्रतिशत वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल को 26.91 प्रतिशत वोट मिले।

2022 में अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल की बड़ी जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के तहत रोहनिया सीट अपना दल (सोनेलाल) के खाते में गई। पार्टी ने डॉ. सुनील पटेल को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 1,18,663 वोट हासिल कर चुनाव जीता।

डॉ. सुनील पटेल के सामने अपना दल (कमेरावादी) के अभय पटेल थे। अभय पटेल को 72,191 वोट मिले। इस तरह डॉ. सुनील पटेल ने 46,472 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी के अरुण सिंह पटेल को 26,356 और कांग्रेस के राजेश्वर सिंह पटेल को 16,785 वोट मिले।

रोहनिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवारपार्टीप्राप्त वोट
डॉ. सुनील पटेल (विजेता)अपना दल (सोनेलाल)1,18,663
अभय पटेलअपना दल (कमेरावादी)72,191
अरुण सिंह पटेलबहुजन समाज पार्टी26,356
राजेश्वर सिंह पटेलकांग्रेस16,785

जीत का अंतर: 46,472 वोट

2022 का चुनाव रोहनिया के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले दोनों उम्मीदवार अपना दल से जुड़े अलग-अलग राजनीतिक धड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डॉ. सुनील पटेल को 48.08 प्रतिशत और अभय पटेल को 29.25 प्रतिशत वोट मिले।

रोहनिया विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास एक नजर में

मौजूदा परिसीमन के बाद रोहनिया सीट पर अब तक चार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें 2014 का चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि उपचुनाव था।

वर्षविजेतापार्टीप्राप्त वोटजीत का अंतर
2012अनुप्रिया पटेलअपना दल57,81217,583
2014 उपचुनावमहेंद्र सिंह पटेलसमाजवादी पार्टी76,12114,449
2017सुरेंद्र नारायण सिंहभाजपा1,19,88557,553
2022डॉ. सुनील पटेलअपना दल (सोनेलाल)1,18,66346,472

इन चार चुनावों के नतीजों में रोहनिया की बदलती राजनीतिक तस्वीर दिखाई देती है। 2012 में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीतीं, 2014 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल ने सीट अपने नाम की, 2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की और 2022 में अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल विजयी रहे।

रोहनिया में अपना दल की राजनीति का असर

रोहनिया की चुनावी राजनीति में अपना दल की मौजूदगी शुरुआत से ही महत्वपूर्ण रही है। 2012 में अनुप्रिया पटेल की जीत ने इस सीट को अपना दल की राजनीति से जोड़ दिया। 2014 में उनकी मां कृष्णा पटेल ने अपना दल के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल से हार गईं।

इसके बाद 2017 में कृष्णा पटेल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। 2022 में अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल की जीत ने रोहनिया में इस राजनीतिक धड़े की स्थिति को मजबूत किया। वहीं दूसरे स्थान पर अपना दल (कमेरावादी) के अभय पटेल रहे।

पटेल मतदाताओं की भूमिका

रोहनिया को आम तौर पर पटेल प्रभाव वाली सीट माना जाता है। इसी वजह से अपना दल की राजनीति के लिए यह सीट महत्वपूर्ण रही है। हालांकि चुनावी नतीजे केवल जातीय समीकरणों से तय नहीं होते। उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, पार्टी का संगठन, गठबंधन और अलग-अलग सामाजिक समूहों का समर्थन भी चुनाव परिणाम में भूमिका निभाता है।

रोहनिया के चार चुनावों के नतीजे यह दिखाते हैं कि यहां राजनीतिक समीकरण समय के साथ बदलते रहे हैं। 2012 में अपना दल की जीत के बाद 2014 में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में सीट हासिल की। 2017 में भाजपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और 2022 में भाजपा गठबंधन के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने सीट अपने नाम की।

रोहनिया सीट क्यों है महत्वपूर्ण

रोहनिया वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने के कारण भी इस सीट का राजनीतिक महत्व है। इसके अलावा अपना दल की राजनीति में रोहनिया की भूमिका, पटेल मतदाताओं का प्रभाव और भाजपा के साथ अपना दल (सोनेलाल) का गठबंधन इसे पूर्वांचल की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में शामिल करता है।

2022 में डॉ. सुनील पटेल की 46,472 वोटों की जीत और उससे पहले 2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह की 57,553 वोटों की जीत से पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा-अपना दल गठबंधन की मजबूत स्थिति सामने आती है। वहीं 2014 का उपचुनाव यह भी बताता है कि रोहनिया में चुनावी समीकरण पूरी तरह स्थायी नहीं हैं।

रोहनिया की चुनावी कहानी 2012 से 2022 तक

रोहनिया की मौजूदा विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास अभी अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इन चार चुनावों में ही यहां कई राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। पहली बार 2012 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के टिकट पर जीत हासिल की। 2014 में उनके लोकसभा पहुंचने के बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल विजयी हुए। 2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की और 2022 में अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल ने भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सीट जीत ली।

इस तरह रोहनिया की अब तक की चुनावी कहानी में अपना दल, समाजवादी पार्टी और भाजपा तीनों की जीत दर्ज है, जबकि पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने लगातार सीट पर जीत हासिल की है।