Rohaniya Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित वाराणसी जिले की रोहनिया विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रामीण और तेजी से शहरी क्षेत्र में बदलते इलाकों वाली इस सीट पर पटेल यानी कुर्मी मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपना दल और भाजपा के बीच गठबंधन के बाद रोहनिया पूर्वांचल की उन सीटों में शामिल हो गई, जहां गठबंधन की राजनीति का असर सीधे चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। हालांकि 2022 में यहां मुकाबले ने नया मोड़ लिया, जब अपना दल (सोनेलाल) और अपना दल (कमेरावादी) आमने-सामने आ गए।

वाराणसी जिले में कुल आठ विधानसभा सीटें हैं। इनमें पिंडरा, अजगरा (अनुसूचित जाति), शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल हैं। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र सामान्य सीट है और इसका विधानसभा क्रमांक 387 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा जानकारी के अनुसार इस सीट से डॉ. सुनील पटेल विधायक हैं और वे अपना दल (सोनेलाल) से जुड़े हैं।

2022 में अपना दल (एस) के डॉ. सुनील पटेल की बड़ी जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में रोहनिया सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। भाजपा गठबंधन की ओर से अपना दल (सोनेलाल) ने डॉ. सुनील पटेल को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने अपना दल (कमेरावादी) के अभय पटेल मैदान में थे। दोनों दलों के बीच मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों की राजनीतिक जड़ें अपना दल के पुराने संगठन और पटेल राजनीति से जुड़ी थीं।

डॉ. सुनील पटेल को 1,18,663 वोट मिले, जबकि अभय पटेल को 72,191 वोट प्राप्त हुए। इस तरह डॉ. सुनील पटेल ने 46,472 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल पड़े मतों का करीब 48.08 प्रतिशत वोट मिला।

रोहनिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट डॉ. सुनील पटेल (विजेता) अपना दल (सोनेलाल) 1,18,663 अभय पटेल अपना दल (कमेरावादी) 72,191 अरुण सिंह पटेल बहुजन समाज पार्टी 26,356 राजेश्वर सिंह पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस 16,785

जीत का अंतर: 46,472 वोट

यह चुनाव इस लिहाज से भी अलग था कि रोहनिया में दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि अपना दल (कमेरावादी) रहा। 2022 में भाजपा की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल (कमेरावादी) की सीधी टक्कर ने इस सीट के पुराने राजनीतिक समीकरणों को नया रूप दिया।

2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने बनाई बड़ी बढ़त

2017 के विधानसभा चुनाव में रोहनिया की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भाजपा ने अपना दल (सोनेलाल) के साथ गठबंधन किया और इस बार रोहनिया सीट पर खुद भाजपा ने उम्मीदवार उतारा। पार्टी के सुरेंद्र नारायण सिंह ने समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल को बड़े अंतर से हराया।

सुरेंद्र नारायण सिंह को 1,19,885 वोट मिले, जबकि महेंद्र सिंह पटेल को 62,332 वोट मिले। इस तरह भाजपा उम्मीदवार ने 57,553 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी के प्रमोद कुमार सिंह 30,531 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी यही परिणाम दर्ज है।

रोहनिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट सुरेंद्र नारायण सिंह (विजेता) भारतीय जनता पार्टी 1,19,885 महेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी 62,332 प्रमोद कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी 30,531

जीत का अंतर: 57,553 वोट

2017 का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भाजपा-अपना दल (सोनेलाल) गठबंधन ने रोहनिया जैसे कुर्मी बहुल माने जाने वाले क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई। उस चुनाव में भाजपा ने इस सीट को बड़े अंतर से जीता था।

2014 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पलटा था समीकरण

रोहनिया की राजनीति में 2014 का उपचुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। 2012 में इस सीट से जीतने वाली अनुप्रिया पटेल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से सांसद निर्वाचित हो गईं। इसके बाद रोहनिया विधानसभा सीट खाली हो गई और उपचुनाव कराया गया।

इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल ने अपना दल की कृष्णा पटेल को हराया। महेंद्र सिंह पटेल को 76,121 वोट मिले, जबकि कृष्णा पटेल को 61,672 वोट प्राप्त हुए। जीत का अंतर 14,449 वोट रहा।

रोहनिया विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2014

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट महेंद्र सिंह पटेल (विजेता) समाजवादी पार्टी 76,121 कृष्णा पटेल अपना दल 61,672

जीत का अंतर: 14,449 वोट

इस नतीजे ने यह भी दिखाया कि रोहनिया में किसी एक दल के लिए राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं रहे। 2012 में अपना दल के पक्ष में गया चुनाव परिणाम 2014 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया और इसके बाद 2017 में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की।

2012 में अनुप्रिया पटेल ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता

2012 के विधानसभा चुनाव ने रोहनिया को उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास पहचान दिलाई। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। उन्हें 57,812 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के रामाकांत सिंह को 40,229 वोट मिले।

अनुप्रिया पटेल ने 17,583 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के मनोज राय धूपचंडी 26,091 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा के संजय राय को 18,504 वोट मिले।

रोहनिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट अनुप्रिया पटेल (विजेता) अपना दल 57,812 रामाकांत सिंह बहुजन समाज पार्टी 40,229 मनोज राय धूपचंडी समाजवादी पार्टी 26,091 संजय राय भारतीय जनता पार्टी 18,504

जीत का अंतर: 17,583 वोट

2012 की यह जीत अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक करियर के लिए भी महत्वपूर्ण मोड़ थी। बाद में 2014 में उन्होंने मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता और रोहनिया विधानसभा सीट छोड़ दी।

पटेल यानी कुर्मी मतदाताओं की अहम भूमिका

रोहनिया विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय से पटेल यानी कुर्मी बहुल राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर देखा जाता रहा है। चुनावी विश्लेषणों में यहां कुर्मी मतदाताओं के प्रभाव का उल्लेख मिलता रहा है। 2014 के उपचुनाव के दौरान भी स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में कुर्मी और भूमिहार मतदाताओं को महत्वपूर्ण बताया गया था।

इसी सामाजिक समीकरण ने रोहनिया को अपना दल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बनाया। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत और बाद में भाजपा के साथ गठबंधन ने इस क्षेत्र में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत किया। 2017 में भाजपा और अपना दल (सोनेलाल) का गठबंधन इसी राजनीतिक समीकरण का बड़ा उदाहरण रहा।

हालांकि रोहनिया का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहा है। अलग-अलग चुनावों में उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, दलों के गठबंधन, स्थानीय संगठन और बदलते मतदाताओं ने भी परिणामों को प्रभावित किया है। 2012 में अपना दल, 2014 में समाजवादी पार्टी, 2017 में भाजपा और 2022 में अपना दल (सोनेलाल) की जीत इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दिखाती है।

ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर बढ़ता इलाका

रोहनिया की एक खासियत यह भी है कि यह पूरी तरह पारंपरिक ग्रामीण सीट नहीं रह गई है। वाराणसी शहर के विस्तार के साथ विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में शहरीकरण बढ़ा है। 2014 के चुनावी विश्लेषणों में भी मोहंसarai बाईपास और आसपास के गांवों के तेजी से शहरी क्षेत्र में शामिल होने का उल्लेख किया गया था।

इस बदलाव के कारण सड़क, यातायात, जल निकासी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं। ग्रामीण इलाकों में खेती और सिंचाई से जुड़े सवालों के साथ शहर से जुड़ते क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आवागमन की सुविधाएं मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं।

विकास के मुद्दे भी रहते हैं अहम

रोहनिया में चुनावी राजनीति भले ही सामाजिक समीकरणों के लिए जानी जाती हो, लेकिन विकास के सवाल भी लगातार महत्वपूर्ण रहे हैं। वाराणसी के विस्तार के साथ ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों की जरूरतें बदल रही हैं।

सड़क और यातायात व्यवस्था, जल निकासी, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, रोजगार, किसानों से जुड़े सवाल और तेजी से बदलते ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास आने वाले चुनावों में भी अहम मुद्दे रह सकते हैं।

2027 में फिर रहेगी सबकी नजर

रोहनिया विधानसभा सीट ने पिछले चार चुनावों में चार अलग राजनीतिक तस्वीरें देखी हैं। 2012 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के टिकट पर जीत दर्ज की। 2014 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल ने बाजी मारी। 2017 में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह ने बड़ी जीत हासिल की और 2022 में भाजपा गठबंधन की ओर से अपना दल (सोनेलाल) के डॉ. सुनील पटेल विधायक बने।

खास बात यह है कि 2022 में रोहनिया का मुकाबला पारंपरिक भाजपा बनाम सपा मुकाबले के बजाय अपना दल (सोनेलाल) और अपना दल (कमेरावादी) के बीच हुआ। डॉ. सुनील पटेल की 46,472 वोटों की जीत ने अपना दल (सोनेलाल) की स्थिति मजबूत की।

अब 2027 के विधानसभा चुनाव में रोहनिया में फिर नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अपना दल (सोनेलाल) अपनी मौजूदा बढ़त बनाए रखना चाहेगा, जबकि विपक्षी दल इस सीट पर वापसी की कोशिश करेंगे। पटेल-कुर्मी मतदाताओं की भूमिका, भाजपा और अपना दल (सोनेलाल) का गठबंधन, विपक्ष की रणनीति और तेजी से बदलते शहरी-ग्रामीण समीकरण इस सीट के चुनावी परिणाम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित मिर्जापुर जिले की छानबे (अनुसूचित जाति सुरक्षित) विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक समीकरण, कोल समुदाय का प्रभाव और भाजपा-अपना दल (एस), समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के बीच होने वाले मुकाबलों के कारण यह सीट हर चुनाव में चर्चा का केंद्र रहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक