राशन की दुकान पर अब सब मिलेगा! योगी सरकार ने ये 35 चीजें की शामिल, खत्म होगी भागदौड़

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि अब राज्य की सभी राशन की दुकानों पर 35 जरूरी चीजें मिलने वाली हैं। इसमें दूध, घी, ब्रेड, मिठाई, कपड़े, साबुन जैसी कई चीजों को शामिल कर लिया गया है। यानी कि अब कम दाम में लोगों को अपनी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर मिल जाएगी। अब इस फैसले का फायदा आम जनता को तो मिलेगा ही, इसके साथ-साथ दुकानदारों की आय भी बढ़ जाएगी। जब उन्हें ज्यादा सामान बेचने की अनुमति रहेगी, उस स्थिति में ग्राहक भी बढ़ जाएगा। सरकार ने अपने इस आदेश को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है, यानी कि फैसले पर मुहर लग चुकी है। आने वाले दिनों में कई और नई मॉडल शॉप खोलने की बात भी कही गई है। Also Read नए संसद भवन का उद्घाटन तो सही, पुरानी का क्या होगा? जानिए आपके हर सवाल का जवाब वैसे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी, उसमें राशन की दुकानों का ही जायजा लिया गया था, उनके अपग्रेडेशन पर मंथन हुआ था। उस मंथन के बाद ही अब ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसका फायदा दुकानदार से लेकर ग्राहक तक को होने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब निर्धारित तारीख पर हर बार खाद्यान्न का वितरण कर दियाय जाएगा। जो भी शख्स अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों में राशन कार्ड दिखाएगा, उसे पूरा लाभ मिलेगा। अब जिन 35 चीजों को राशन की दुकान पर रखने की अनुमति रही है, उस लिस्ट में मिठाई, सोयाबनी, क्रीम, कंघी, रेनकोट, बर्तन धोने वाला साबुन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, माचिस, प्सास्टिक का पाइप, शीशा, ताला शामिल कर लिया गया है। यानी कि तमाम तरह की वैरायटी अब एक ही दुकान पर मिलने लगेगी। इसके अलावा हफ्ते में एक बार अधिकारियों को ग्राम पंचायत जा चेक करना होगा कि जमीन पर आदेश का पालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं।

