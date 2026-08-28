उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक एवं यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम चार हमलावरों की तलाश में जुटी हैं।

पुलिस अफसरों ने शुक्रवार को बताया कि सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों के हरियाणा की ओर भागने के संकेत मिले हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शामली, गाजियाबाद के लोनी, दिल्ली और सोनीपत में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में वारदात के बाद चार लोग दो मोटरसाइकिलों पर भागते हुए देखे गए हैं। पुलिस इन फुटेज के आधार पर उनकी पहचान और गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है।

पुलिस टीमों ने हरियाणा में डारा डेला

हमलावरों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ शामली, बागपत और मेरठ की पुलिस टीम हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच, खुद को गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गिरोह का सदस्य बताने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है।

बालियान के पिता सतवीर सिंह की शिकायत पर चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार शाम करीब पौने सात बजे बालियान शामली कोतवाली क्षेत्र में जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार चार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल बालियान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

पांच गोलियां लगने की पुष्टि

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी हमलावर गोली चलाने के बाद भागते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, पोस्टमार्टम में बालियान के शरीर में पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई है, जिनमें दो सिर में लगी थीं।

मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) भानु भास्कर ने कहा कि पुलिस को मामले में अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही उनका खुलासा किया जाएगा। शामली के बंतीखेड़ा गांव के निवासी बालियान पहले राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे। चोट लगने के बाद उन्होंने हरियाणवी संगीत की दुनिया में कदम रखा था। ”भरी कोर्ट में गोली मारेंगे” जैसे गीतों से वह काफी लोकप्रिय हुए और बाद में हरियाणा के सोनीपत में रहने लगे।

बंतीखेड़ा के रहने वाले थे बालियान

परिजनों के मुताबिक, अंकित बालियान करीब आठ महीने पहले शामली स्थित अपने पैतृक गांव बंतीखेड़ा लौट आए थे। वह रोजाना जिम में कसरत करने जाते थे। परिजनों ने बताया कि बालियान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। इलाके में उनके होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। बृहस्पतिवार को पैतृक गांव में अंकित का अंतिम संस्कार किया गया।

समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भीम आर्मी ने हत्या की निंदा करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है। इस पोस्ट में अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर जितेंद्र जोगी गैंग ने ली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पोस्ट का अंकित बालियान की हत्या से वास्तव में कोई संबंध है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।