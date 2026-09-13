उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने आजमगढ़ से 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि वह एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये युवाओं को ‘मुजाहिदीन’ बनाने और उनकी भर्ती करने में जुटा था।

एटीएस के मुताबिक, युवक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के समर्थक अनवर अल-अवलाकी की बातों का प्रसार कर रहा था।

एटीएस ने बताया कि आरोपी की पहचान आजमगढ़ के दीदारगंज इलाके के रहने वाले मोहम्मद नबील के रूप में हुई है। वह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें ‘जिहाद’ के लिए तैयार कर रहा था। उसने ‘ला गालिब इल्लल्लाह’ नाम का एक ग्रुप भी बनाया था।

बताया जा रहा है कि उसने अल-कायदा के समर्थक अनवर अल-अवलाकी और आतंकवादी मौलाना आसिम उमर की लिखी किताबें शेयर की थीं।

ग्रुप के सदस्यों को कहता था ‘मुजाहिदीन’

मोहम्मद नबील के व्हाट्सएप चैट की जांच में पता चला है कि वह ग्रुप के सदस्यों को ‘मुजाहिदीन’ कहता था और जिहाद, चाकू, केमिकल और प्लान के लिए ‘ट्रिप’, ‘पेन’, ‘जूस’ और ‘प्रोजेक्ट’ जैसे कोड शब्दों का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जम्मू-कश्मीर के युवाओं के साथ-साथ विदेशी नागरिक भी जुड़े थे।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद नबील जिहाद के नाम पर की जाने वाली गतिविधियों के लिए फंड भी जुटा रहा था।

‘फ्लेम्स ऑफ वॉर’ ग्रुप में जुड़े थे बांग्लादेश के लोग

एटीएस ने बताया कि नबील कई अन्य व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था जिनमें ‘फ्लेम्स ऑफ वॉर’ नाम का एक ग्रुप भी है। इस ग्रुप में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग शामिल थे। एटीएस का आरोप है कि उसे बम बनाने पर चर्चा, इससे जुड़े वीडियो और पोटेशियम नाइट्रेट हासिल करने के बारे में बातचीत का पता चला है। नबील ट्रेनिंग लेने और अपने मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाने की योजना बना रहा था।

खुफिया जानकारी के मुताबिक, नबील और उसके साथियों ने मौका मिलने पर पाकिस्तान के साथ मिलकर ‘गजवा-ए-हिंद’ की योजना पर चर्चा की थी। मोहम्मद नबील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और 61(2) और गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 और 38 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जिहाद पर दिए बयान के बाद चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिहाद एक पवित्र शब्द है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।