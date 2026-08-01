Payagpur Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले बहराइच की पयागपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी और 2012 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी लेकिन उसके बाद से 2017 और 2022 में इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की।
पयागपुर विधानसभा सीट बहराइच जिले और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में आती है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का चर्चित क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह कई बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में उनके बेटे करण भूषण सिंह सांसद है।
बीजेपी ने दर्ज की थी जीत
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुभाष त्रिपाठी को उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुकेश श्रीवास्तव को उतारा था। वहीं बीएसपी से महिला उम्मीदवार गीता मैदान में थी। भाजपा के सुभाष त्रिपाठी को 110162 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मुकेश श्रीवास्तव को 98,106 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की गीता को 11,232 वोट मिले थे। इस प्रकार भाजपा के उम्मीदवार सुभाष त्रिपाठी की 12056 वोटों से जीत हासिल हुई थी।
|क्रम संख्या
|पार्टी
|प्रत्याशी
|वोट
|1
|बीजेपी
|सुभाष त्रिपाठी
|110162
|2
|सपा
|मुकेश श्रीवास्तव
|98,106
|3
|बसपा
|गीता
|11,232
2017 में पहली बार जीती बीजेपी
वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पयागपुर सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी। भाजपा ने सुभाष त्रिपाठी को टिकट दिया था, जिन्हें 102254 वोट मिले थे। वहीं सपा से मुकेश श्रीवास्तव मैदान में थे, जिन्हें 60713 वोट मिले थे। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद मुशर्रफ को उतारा था, जिन्हें 29122 वोट मिले थे। इस प्रकार भाजपा की 41541 वोटों से जीत हुई थी।
|क्रम संख्या
|पार्टी
|प्रत्याशी
|वोट
|1
|बीजेपी
|सुभाष त्रिपाठी
|102254
|2
|सपा
|मुकेश श्रीवास्तव
|60713
|3
|बसपा
|मोहम्मद मुशर्रफ
|29122
पयागपुर का जातीय समीकरण
पयागपुर विधानसभा सीट ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम बहुल मानी जाती है। यहां पर ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 60,000 है जबकि दलित आबादी करीब 50 हजार और मुस्लिम आबादी 25 हजार के करीब है। ऐसे में जो भी पार्टी इस समीकरण को बनाए रखेगी, उसकी विधानसभा चुनाव में जीत तय मानी जाती है।