उत्तर प्रदेश: कासगंज के बाद अब अमेठी में हिंसा, दो गुटों की भिड़ंत में 1 की मौत, 5 घायल

उत्तर प्रदेश के कासगंज के बाद अब अमेठी में दो गुटों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं पांच घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पार्टी पर भी हमला किया गया। अमेठी पुलिस का कहना है कि यह दो परिवारों के बीच की पुरानी रंजिश का मामला है। पुलिस के मुताबिक अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के निरीक्षण भवन के सामने एक अज्ञात शख्स ने बम फेंका। बमबाजी के बाद कई राउंड फायरिंग हुई, इस फायरिंग में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल पसरा हुआ है। किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

कासगंज में हुई सांप्रादायिक हिंसा के बाद अमेठी में हुई इस हिंसक भिड़ंत ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कासगंज में हुई हिंसा में 22 वर्षीय चंदन गुप्ता नाम के युवक की जान चली गई थी, वहीं अकरम नाम के एक युवक की एक आंख फोड़ दी गई थी। कासगंज में अभी भी तनाव का माहौल पसरा हुआ है। वहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है।

1 dead and 5 injured in a clash between two groups in Amethi. Police party also attacked. According to the police it is a case of old family rivalry

