उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा को लेकर कई पूर्व नौकरशाहों ने एक खुला पत्र लिखा था। जिसके बाद अनूपशहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने भी 83 पूर्व नौकरशाहों के नाम खुला पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आपको सिर्फ दो मौतें दिखाई दे रही हैं। एक सुमित और दूसरी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की। लेकिन 21 गायों की मौत दिखाई नहीं दे रही है। यदि गौकशी नहीं हुई होती तो यह घटना भी नहीं हुई होती।

दरअसल, हाल ही में बुलंदशहर में हिंसा भड़कने के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और सुमित नामक युवक की जान चली गयी थी। जिसके बाद इस घटना से नाराज पूर्व नौकशाहों ने खुला पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की और सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा था। जिस पर बुलंदशहर के अनूपशहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने पूर्व नौकरशाहों के नाम खुला पत्र लिखते हुए जवाब दिया है। पत्र में बीजेपी विधायक ने लिखा है कि आप (पूर्व नौकरशाह) सभी को इस देश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और आपने सेवा की भी। लेकिन आपके पत्र को देखकर ऐसा लगा कि आपका ये कृत्य राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने लिखा कि आप केवल हिंसा में मारे गए युवक सुमित और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर की मौत देख रहे हैं। लेकिन 21 गायों की मौत नहीं।

Sanjay Sharma BJP MLA from Anupshahr, Bulandshahr district writes open letter to 83 former bureaucrats demanding CM Yogi Adityanath's resignation, states, "You're seeing deaths of only Sumit and a police officer but not the deaths of 21 cows". pic.twitter.com/aN2CRK7Ku2

