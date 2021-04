अखिलेश यादव का वीडियो वायरल, मेरे बारे में ऐसा सोचा तो पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे, फिर पटक दिया माइक

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्हें ‘ग्वाला और भैंस चराने वाला’ कहने पर निशाना साधा रहे। यह वीडियो साल 2017 का है जब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।

अखिलेश इस वीडियो में मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि “ग्वाला कहा हमें, भैंस चराने वाला कहा लेकिन आपकी हैसियत नहीं की उनसे पूछ लो की वे क्या चीज़ हैं। जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो, मैं खुद मुख्यमंत्री था उनका घर गंगाजल से धोगे तुम, अगर वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो तमाम पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे ये लोग, कभी सोचो ये बात। तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता कुछ, तुमरे दिमाग में पैसा घुस गया है।”

यह कहने के बाद अखिलेश ने माइक को नीचे कर दिया और उठकर चले गए। दरअसल मुख्यमंत्री बनाने के बाद जब योगी आदित्यनाथ को सीएम आवास मिला था तो उन्होने गले का शुद्धिकरण कराया था। बंगले को रोली और गंगाजल से शुद्ध किया गया था। बंगले के मुख्य प्रवेश द्वार समेत समस्त दरवाजों पर रोली से स्वास्तिक और ओम के चिह्न बनाए गए थे। बाद में हवन भी हुआ था।

