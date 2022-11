UP Politics: मिसाल के लिए कहा था…, पार्टी कार्यकर्ताओं को कुत्तों-गधों से सीखने का बयान वायरल होने पर पूर्व मंत्री डॉ संजय निषाद ने दी सफाई

Uttar Pradesh, Nishad Party President: योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉ. संजय निषाद। (फोटो सोर्स: @AHindinews)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram