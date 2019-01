उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश के 70वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2019) पर मुस्लिम युवकों ने तिरंगा लेकर विशाल बाइक रैली निकाली। वे सभी इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन सभी की जुबां पर- सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा गीत था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बाइक रैली गोदौलिया चौक से निकाली गई थी, जिसमें हर आयु वर्ग के मुस्लिम लोग शामिल रहे।

आपको बता दें कि बनारस अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना जाता है। इसे भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी भी माना जाता है, जबकि मौजूदा समय में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।

देखें ताजा घटना का वीडियोः

Muslim Youth in Varanasi taking out a Bike rally on Republic Day, lustily singing Saare Jahaan se Accha, Hindustan Hamara. Jai Hind! pic.twitter.com/AyOoGe1UVp

— Rajesh Kalra (@rajeshkalra) January 26, 2019