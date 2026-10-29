उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। बुधवार को आए नतीजों में दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग 50:50 रहा। यह परिणाम विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले आया है।

भाजपा ने लखनऊ ग्रेजुएट्स सीट और आगरा टीचर्स सीट समाजवादी पार्टी से हार गई है। लखनऊ ग्रेजुएट्स में सपा की कांति सिंह पटेल ने भाजपा के अवनीश कुमार सिंह को हराया, जो इस सीट पर पहले से थे। आगरा टीचर्स में समाजवादी के टिकट पर आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की है।

11 स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से 10 के नतीजे घोषित हो चुके थे। इनमें भाजपा ने छह और सपा ने चार सीटें जीतीं। वाराणसी स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा था। वहीं, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने 11,612 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव: कौन कहां से जीता

क्रम निर्वाचन क्षेत्र सीट का प्रकार विजेता उम्मीदवार पार्टी 1 मेरठ स्नातक दिनेश कुमार गोयल भाजपा 2 आगरा स्नातक मनवेन्द्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’ भाजपा 3 लखनऊ स्नातक कांति सिंह पटेल समाजवादी पार्टी 4 लखनऊ शिक्षक उमेश द्विवेदी भाजपा 5 मेरठ शिक्षक श्रीचंद शर्मा भाजपा 6 बरेली-मुरादाबाद शिक्षक हरि सिंह ढिल्लों भाजपा 7 गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक ध्रुव कुमार त्रिपाठी भाजपा 8 आगरा शिक्षक आकाश अग्रवाल समाजवादी पार्टी 9 इलाहाबाद-झांसी स्नातक मान सिंह यादव समाजवादी पार्टी 10 वाराणसी शिक्षक लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी

अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “एमएलसी चुनाव ने भाजपा का बोरिया-बिस्तर बांध दिया है।”

उन्होंने गोरखपुर और वाराणसी में चुनावी अनियमितताओं तथा प्रशासनिक हेरफेर का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है।

2020 के चुनाव में क्या हुआ था?

साल 2020 में इन 11 सीटों पर हुए पिछले चुनाव में भाजपा ने छह, समाजवादी पार्टी ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटें जीती थीं। इस बार घोषित नतीजों में सपा की सीटों की संख्या बढ़कर चार हो गई, जबकि वाराणसी स्नातक सीट का परिणाम अभी प्रतीक्षित था।

नागपुर में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने RSS और फड़नवीस के गढ़ में MLC सीट जीती

देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र से एक सफलता हासिल हुई। यहां नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इससे पहले उन्होंने 2020 में यह सीट जीती थी। पढ़ें पूरी खबर।