उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। बुधवार को आए नतीजों में दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग 50:50 रहा। यह परिणाम विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले आया है।

भाजपा ने लखनऊ ग्रेजुएट्स सीट और आगरा टीचर्स सीट समाजवादी पार्टी से हार गई है। लखनऊ ग्रेजुएट्स में सपा की कांति सिंह पटेल ने भाजपा के अवनीश कुमार सिंह को हराया, जो इस सीट पर पहले से थे। आगरा टीचर्स में समाजवादी के टिकट पर आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की है।

11 स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से 10 के नतीजे घोषित हो चुके थे। इनमें भाजपा ने छह और सपा ने चार सीटें जीतीं। वाराणसी स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा था। वहीं, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने 11,612 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव: कौन कहां से जीता

क्रमनिर्वाचन क्षेत्रसीट का प्रकारविजेता उम्मीदवारपार्टी
1मेरठस्नातकदिनेश कुमार गोयलभाजपा
2आगरास्नातकमनवेन्द्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’भाजपा
3लखनऊस्नातककांति सिंह पटेलसमाजवादी पार्टी
4लखनऊशिक्षकउमेश द्विवेदीभाजपा
5मेरठशिक्षकश्रीचंद शर्माभाजपा
6बरेली-मुरादाबादशिक्षकहरि सिंह ढिल्लोंभाजपा
7गोरखपुर-फैजाबादशिक्षकध्रुव कुमार त्रिपाठीभाजपा
8आगराशिक्षकआकाश अग्रवालसमाजवादी पार्टी
9इलाहाबाद-झांसीस्नातकमान सिंह यादवसमाजवादी पार्टी
10वाराणसीशिक्षकलाल बिहारी यादवसमाजवादी पार्टी

अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना

चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “एमएलसी चुनाव ने भाजपा का बोरिया-बिस्तर बांध दिया है।”

उन्होंने गोरखपुर और वाराणसी में चुनावी अनियमितताओं तथा प्रशासनिक हेरफेर का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है।

2020 के चुनाव में क्या हुआ था?

साल 2020 में इन 11 सीटों पर हुए पिछले चुनाव में भाजपा ने छह, समाजवादी पार्टी ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटें जीती थीं। इस बार घोषित नतीजों में सपा की सीटों की संख्या बढ़कर चार हो गई, जबकि वाराणसी स्नातक सीट का परिणाम अभी प्रतीक्षित था।

नागपुर में भाजपा को झटका, कांग्रेस ने RSS और फड़नवीस के गढ़ में MLC सीट जीती

देश के चार राज्यों की 28 सीटों पर हुए विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र से एक सफलता हासिल हुई। यहां नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इससे पहले उन्होंने 2020 में यह सीट जीती थी। पढ़ें पूरी खबर।