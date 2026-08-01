Marihan Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित मिर्जापुर जिले की मड़िहान विधानसभा सीट राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में फैली यह सीट कृषि, वन क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी विधानसभा है। मड़िहान क्षेत्र की पहचान बड़े ग्रामीण भूभाग, किसानों की समस्याओं और स्थानीय विकास के मुद्दों से होती है।
मिर्जापुर जिले में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं – मिर्जापुर नगर, मझवां, चुनार, मड़िहान और छानबे (अनुसूचित जाति)। इनमें मड़िहान विधानसभा सीट सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की सीट है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां लगातार जीत दर्ज की है। भाजपा के रामाशंकर सिंह ने 2017 और 2022 दोनों चुनावों में जीत हासिल कर इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
2022 में रामाशंकर सिंह ने दूसरी बार दर्ज की जीत
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रामाशंकर सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा को हराया। रामाशंकर सिंह को 1,05,377 वोट मिले, जबकि नरेंद्र सिंह कुशवाहा को 42,466 वोट प्राप्त हुए। भाजपा ने 62,911 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
मड़िहान विधानसभा चुनाव परिणाम 2022
|उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|रामाशंकर सिंह (विजेता)
|भारतीय जनता पार्टी
|1,05,377
|नरेंद्र सिंह कुशवाहा
|बहुजन समाज पार्टी
|42,466
|रविंद्र बहादुर सिंह पटेल
|समाजवादी पार्टी
|42,007
जीत का अंतर: 62,911 वोट।
2017 में भाजपा ने बनाई थी बढ़त
2017 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के रामाशंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के ललितेशपति त्रिपाठी को हराया। रामाशंकर सिंह को 1,06,517 वोट मिले, जबकि ललितेशपति त्रिपाठी को 59,919 वोट प्राप्त हुए। भाजपा ने 46,598 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था।
मड़िहान विधानसभा चुनाव परिणाम 2017
|उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|रामाशंकर सिंह (विजेता)
|भारतीय जनता पार्टी
|1,06,517
|ललितेशपति त्रिपाठी
|कांग्रेस
|59,919
जीत का अंतर: 46,598 वोट।
2012 में कांग्रेस ने हासिल की थी जीत
2012 के विधानसभा चुनाव में मड़िहान सीट पर कांग्रेस के ललितेशपति त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सत्येंद्र कुमार पटेल को हराया। ललितेशपति त्रिपाठी को 63,492 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र कुमार पटेल को 54,969 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस ने 8,523 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।
मड़िहान विधानसभा चुनाव परिणाम 2012
|उम्मीदवार
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|ललितेशपति त्रिपाठी (विजेता)
|कांग्रेस
|63,492
|सत्येंद्र कुमार पटेल
|समाजवादी पार्टी
|54,969
जीत का अंतर: 8,523 वोट।
सामाजिक समीकरण निभाते हैं अहम भूमिका
मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में पटेल (कुर्मी), कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदायों की मौजूदगी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है। ग्रामीण आबादी अधिक होने के कारण किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय रोजगार से जुड़े मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में जातीय संतुलन, स्थानीय प्रभाव और क्षेत्रीय स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हैं। मड़िहान में ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका चुनावी परिणाम तय करने में काफी अहम रहती है।
विकास के मुद्दे रहते हैं केंद्र में
मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में सड़क, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, कृषि विकास और ग्रामीण आधारभूत ढांचे से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहते हैं।
विंध्य क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहां पानी की उपलब्धता, खेती की समस्याएं, पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार और गांवों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच चुनावी चर्चा के मुख्य विषय रहे हैं।
2027 में फिर रहेगी सबकी नजर
मड़िहान विधानसभा सीट पर भाजपा ने 2017 और 2022 में लगातार जीत दर्ज की है। वहीं विपक्षी दल इस सीट पर वापसी की रणनीति बनाने में जुटे हैं।
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मड़िहान सीट पर भाजपा की पकड़ कायम रहती है या विपक्ष यहां नया समीकरण तैयार करता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रामीण बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे, सामाजिक समीकरण और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं।