सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय ने SMS से बीवी को दिया तीन तलाक

लोकसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया है, राज्यसभा में अभी यह लटका है और जल्द ही इसके कानून बनने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन लगता है कि इसकी सूचना देश से बाहर काम कर रहे भारतीयों तक नहीं पहुंची है। एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन में एसएमएस भेजकर तीन तलाक दे दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तलाक देने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के नंदौली का रहने वाला है। पीड़िता ने बताया- मेरे ससुराल वाले दहेज में एक कार की मांग कर मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, पति भी बुरे बर्ताव के साथ पेश आता था। मुझे एक मैसेज मिला है, जिसके जरिये मेरे पति ने तलाक दिया है। मेरा एक बेटा है और कैसे भी करके उसके साथ जिंदगी बितानी है। अब यह मेरा घर है और यहां से मैं कहीं नहीं जाऊंगी।

Sultanpur: Man from Nandauli, working in Saudi Arabia, gave triple talaq to his wife through SMS. pic.twitter.com/dW7ce72lg3

