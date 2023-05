ये यूपी है साहब! थाने के अंदर चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर शराब पी रहा था शख्स, फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था

UP News: एसएसपी विपिन टांडा ने इस मामले में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है।

UP News: शराब पीते शख्स की यह तस्वीर सहारनपुर के खाताखेड़ी थाना की बताई जा रहा है। (फोटो सोर्स: Social Media)

UP News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहे एक शख्स का फोटो सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। शराब पीते शख्स का वायरल हो रहा फोटो होली के आसपास का बताया जा रहा है। घटना सहारनपुर के खाताखेड़ी थाने की है। इमरान के रूप में पहचाने जाने वाले शख्स की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वह थाना प्रभारी सचिन त्यागी की कुर्सी पर बैठकर शराब का गिलास उड़ेलता नजर आ रहा था। फोटो में टेबल पर ‘चकना’ के पैकेट और पानी की बोतलें रखी हैं। माना जा रहा है कि यह घटना मार्च में होली के दौरान की है। उसी वक्त यह फोटो लिया गया। एसएसपी ने चौकी प्रभारी सचिन त्यागी को किया निलंबित चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर शराब पीते शख्स की वायरल फोटो सामने आने के बाद एसएसपी विपिन टाडा ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जांच के बाद उन्होंने तत्काल चौकी प्रभारी सचिन त्यागी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कुछ दिन पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया था। झारखंड के गोड्डा से भी आया था एक ऐसा ही मामला इसी तरह का एक मामला झारखंड के गोड्डा से भी सामने आया था। यहां वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी डांस और शराब पीते दिखाई दे रहे थे। इसको लेकर बताया जा रहा था कि पुलिसकर्मियों ने थाने में होली का जश्न मनाया था। इस मामले में एसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इनमें दो एएसआई और तीन सिपाही थे। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा था कि थाने के अंदर पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में बैठकर शराब पी रहे थे। जबकि कुछ पुलिसकर्मी हाथ में शराब का गिलास लेकर ‘भीतरा लगेगा पाला रे…’ गाने पर डांस कर रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जिस पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए थे। कई लोगों ने इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

