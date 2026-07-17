Majhawan Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित मिर्जापुर जिला धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी खास महत्व रखता है। देवी विंध्यवासिनी धाम के कारण देशभर में पहचान रखने वाले इस जिले में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं। इनके नाम हैं – मिर्जापुर नगर, मझवां, चुनार, मड़िहान और छानबे (आरक्षित)। इनमें मझवां विधानसभा जिले की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण सीटों में गिनी जाती है। यहां का चुनावी परिणाम केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे मिर्जापुर जिले और विंध्य क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डालता है।

बसपा से भाजपा तक, बदलते रहे सियासी समीकरण

मझवां विधानसभा का चुनावी इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। कभी यह सीट बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ यहां का राजनीतिक समीकरण बदलता गया। पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत दर्ज कर इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार वापसी की कोशिश में है, जबकि बसपा अपने पुराने जनाधार को दोबारा मजबूत करने की चुनौती से जूझ रही है।

2012 में बसपा ने दर्ज की थी जीत

2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के रमेश चंद्र बिंद ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र प्रसाद को 9,729 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। उस समय मझवां विधानसभा बसपा के प्रभाव वाली सीटों में गिनी जाती थी और यह जीत पार्टी के मजबूत संगठन का प्रमाण मानी गई।

मझवां विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट रमेश चंद्र बिंद (विजेता) बहुजन समाज पार्टी 83,870 राजेंद्र प्रसाद समाजवादी पार्टी 74,141

जीत का अंतर: 9,729 वोट

2017 में भाजपा ने बदली सियासी तस्वीर

2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेशभर में चली भाजपा की लहर का असर मझवां विधानसभा पर भी साफ दिखाई दिया। भाजपा उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा के मौजूदा विधायक रमेश चंद्र बिंद को 41,159 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट पर कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ ही भाजपा ने मझवां में अपना मजबूत राजनीतिक आधार तैयार कर लिया और बसपा का वर्षों पुराना किला ढह गया।

मझवां विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट सुचिस्मिता मौर्य (विजेता) भाजपा 1,07,839 रमेश चंद्र बिंद बहुजन समाज पार्टी 66,680

जीत का अंतर: 41,159 वोट

2022 में भाजपा ने लगातार दूसरी बार लहराया परचम

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट से डॉ. विनोद कुमार बिंद को मैदान में उतारा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों के अंतर से हराकर भाजपा की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत ने साफ संकेत दिया कि मझवां विधानसभा में भाजपा का संगठन और जनाधार दोनों पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं।

मझवां विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट डॉ. विनोद कुमार बिंद (विजेता) भाजपा 1,03,235 रोहित शुक्ला समाजवादी पार्टी 69,648

जीत का अंतर: 33,587 वोट

2027 में मुकाबला होगा और दिलचस्प

मझवां विधानसभा में पिछले दो चुनावों से भाजपा का दबदबा कायम है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी ओर, बहुजन समाज पार्टी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से संगठित करने में लगी है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव इस सीट पर बेहद रोचक रहने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मझवां विधानसभा का परिणाम न केवल मिर्जापुर जिले बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।