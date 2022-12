Akhilesh Yadav: मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल कर दिया, अखिलेश बोले- 2024 के लिए बीजेपी को दे दिया है काम

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि हमने 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को काम दे दिया है।

Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ। (फोटो सोर्स: ANI)

