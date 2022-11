Mainpuri Bypoll: सैफई में शिवपाल सिंह यादव ने बुलाई समर्थकों की बड़ी बैठक, सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन पर लेंगे बड़ा फैसला

Mainpuri Lok Sabha bypoll, Shivpal Singh Yadav, Dimpal Yadav: प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में पार्टी समर्थकों की बैठक बुलाई है।

Mainpuri Lok Sabha bypoll: प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव। (फोटो सोर्स:@shivpalsinghyad)

