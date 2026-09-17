गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा सीट के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से एक बीएसपी और दो बीजेपी ने जीते हैं।

इससे पहले गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र खेकड़ा विधानसभा का हिस्सा होता था। खेकड़ा में बागपत जिले का कुछ हिस्सा भी आता था, जो अब बागपत विधानसभा सीट में मिला दिया गया है। खेकड़ा विधानसभा सीट पर साल 1991 से लेकर साल 2007 तक मदन भैया ने चार बार जीत हासिल की है।

वह साल 1991, 1993, 2002 और 2007 में विभिन्न दलों पर चुनाव लड़कर विधायक बने। साल 1996 में खेकड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के रूप चौधरी ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़े मदन भैया को करीब 25 हजार वोटों से हराया। हालांकि परिसीमन के बाद जब खेकड़ा विधानसभा समाप्त हुई और लोनी विधानसभा अस्तित्व में आई तो मदन भैया को लगातार तीन विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा।

मदन भैया इस समय मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह साल 2022 में यहां हुए उपचुनाव में रालोद के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। आइए नजर डालते हैं लोनी विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीनों चुनावों के परिणाम पर…

लोनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नंद किशोर गुर्जर ने दूसरी बार लोनी सीट पर जीत दर्ज की। उन्हें 1,27,410 वोट मिले जबकि रालोद के मदन भैया को 1,18,734 वोट मिले। इस तरह नंद किशोर गुर्जर ने 8,676 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। तीसरे स्थान पर बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ीं निर्दलीय प्रत्याशी रंजीता धामा रहीं। उन्हें मात्र 27,289 वोट मिले।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. नंद किशोर गुर्जर भाजपा 1,27,410 2. मदन भैया रालोद 1,18,734 3. रंजीता धामा निर्दलीय 27,289

लोनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

नंद किशोर गुर्जर ने लोनी विधानसभा सीट पर पहली बार साल 2017 में जीत दर्ज की। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव था। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े नंद किशोर गुर्जर को 1,13,088 वोट मिले। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे, बसपा के जाकिर अली को 70,275 वोट। इस तरह नंद किशोर ने 42,813 वोट के बड़े अंतर से जाकिर अली को हराया। तीसरे स्थान पर रालोद के मदन भैया रहे, जिन्हें 42,539 वोट मिले।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. नंद किशोर गुर्जर भाजपा 1,13,088 2. जाकिर अली बसपा 70,275 3. मदन भैया रालोद 42,539

लोनी विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

2012 में लोनी विधानसभा सीट पर पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में बसपा के जाकिर अली ने 89,603 वोट हासिल कर अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने 25,248 वोटों के अंतर से रालोद के मदन भैया को हराया। मदन भैया को इस चुनाव में 64,355 वोट मिले। इस चुनाव में भाजपा के डॉ. विनोद सिंह बंसल 48,319 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. जाकिर अली बसपा 89,603 2. मदन भैया रालोद 64,355 3. डॉ. विनोद सिंह बंसल भाजपा 48,319

लोनी विधानसभा का जातीय समीकरण

लोकल रेपोर्ट्स के अनुसार, लोनी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक, लोनी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब एक लाख है। इसके बाद नंबर गुर्जर मतदाताओं का आता है, जिनकी अनुमानित संख्या 75 हजार से 90 हजार के बीच हो सकती है। दिल्ली से सटे होनी की वजह से इस विधानसभा में प्रवासी मतदाताओं का संख्या भी बढ़ी है। इनमें पूर्वांचली और उत्तराखंडी प्रमुख हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और जाट मतदाता यहां का चुनाव प्रभावित करते हैं।

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(यह खबर कल्याणी चौधरी ने लिखी है। वह जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)