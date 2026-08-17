उत्तर प्रदेश के कई गांवों में तेंदुए का आतंक मचा है। तेंदुए के हमलों के बाद मुरादाबाद और बिजनौर जिले के 500 से ज़्यादा गांव हाई अलर्ट पर हैं। वहीं बहराइच के कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ डिवीजन में दो तेंदुए के हमलों ने जंगल के किनारे रहने वाले लोगों में डर पैदा कर दिया है। बहराइच और आसपास के जिलों में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं।

दो अलग-अलग रेंज से रिपोर्ट किए गए इन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक आठ साल का लड़का शामिल है। ये दोनों घटनाएँ कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ डिवीजन के धर्मपुर और मोतीपुर रेंज से रिपोर्ट की गईं। घटना के बाद जंगल के अधिकारियों ने जानवरों को ट्रैक करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।

15 गांवों में अलर्ट जारी

कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ़ डिवीज़न के फ़ील्ड डायरेक्टर एच राजा मोहन ने कहा, “फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही हैं और हालात पर नज़र रख रही हैं। लगभग 15 गांवों के लोगों को खेतों या जंगल के इलाकों में जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।”

मुरादाबाद और बिजनौर में अलर्ट पर 500 गांव

बता दें कि मुरादाबाद और बिजनौर में भी तेंदुए की समस्या है। वन अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले आठ महीनों में बिजनौर में 50 तेंदुए पकड़े हैं। तेंदुआ दोनों जिलों में लोगों को परेशान करना जारी रखे हुए हैं, जिससे लगभग 500 गांवों में दहशत फैली हुई है। अकेले पिछले दो हफ्तों में ही तेंदुओं के हमलों में दो लोगों की मौत हो गई है और करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस हफ्ते मुरादाबाद में दो तेंदुए पकड़े गए। अधिकारियों ने बताया कि ये तेंदुए स्थानीय मूल के नहीं हैं।

प्रभावित गांव मुरादाबाद और बिजनौर के उत्तराखंड सीमा पर स्थित हैं, जहां गन्ने के खेत फैले हुए हैं और रामगंगा नदी के किनारे का इलाका तेंदुओं को आश्रय प्रदान करता है। बिजनौर मुरादाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग को संदेह है कि इस वर्ष तेंदुओं की गतिविधि में हुई वृद्धि कम वर्षा और ग्रामीणों द्वारा चारा और अन्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए गन्ने के खेतों में नियमित आने-जाने से संबंधित हो सकती है।

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