उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से अधिक सांसद टूट कर बीजेपी में जा सकते हैं। इस बीच शनिवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। बता दें कि जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में विधायक हैं।

शिवपाल यादव ने कहा था कि ओमप्रकाश राजभर खुद अपना समीकरण नहीं बैठ पा रहे हैं। इसी को लेकर पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “मैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव से कहूंगा कि वह खुद आकर जहूराबाद से लड़ लें और जीत कर दिखा दें। शिवपाल यादव खुद एक किनारे पर बैठे हैं और उनकी बात कोई सुनता नहीं है। शिवपाल यादव ने खुद समाजवादी पार्टी को माफियाओं की पार्टी कहा था। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने मंच पर धक्का देकर बाहर कर दिया।”

ओम प्रकाश राजभर ने फिर किया सपा में टूट का दावा

ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा, “अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो कमज़ोर हैं वे टूट जाएंगे, जबकि जो मज़बूत हैं वे हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता। जिसे जाना है, उसने पहले ही मन बना लिया है। आखिरी पल तक लोग कहते रहते हैं, ‘हम उनके साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं’। लेकिन जब जाने का समय आता है, तो वे सब एक साथ चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही हाल TMC का हुआ। यही हाल शिवसेना का हुआ। समाजवादी पार्टी का भी यही होगा। आखिर यह बलिया है, बागियों की धरती। यह सब बलिया से ही शुरू होगा।”

बता दें कि ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया था कि सपा में टूट का नेतृत्व बलिया का लाल करेगा। दरअसल उनका मतलब बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे से था। हालांकि सनातन पांडे ने इसके बाद कहा कि वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आख़िरी दम तक पार्टी के साथ रहेंगे।

चंदा चोरी पर क्या बोले ओम प्रकाश राजभर?

राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी अखिलेश यादव दर्शन के लिए नहीं गए हैं, यह बात सबको पता है। उन्होंने कहा, “दूसरी बात, उनकी कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि उस मंदिर पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। उसे एक ट्रस्ट मैनेज करता है और ट्रस्ट ही उसका मालिक है।”

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अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार के “अफवाह मंत्री” का नाम ओपी राजभर है। उन्होंने कहा कि इस बार शायद उन्हें एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। पढ़ें पूरी खबर