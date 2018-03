उत्तर प्रदेशः बरेली के कैंट इलाके में लांस नायक को मारी गोली, जख्मी; आरोपी ने किया सरेंडर

उत्तर प्रदेश में बरेली के कैंट इलाके में सेना के लांस नायक पर हमला हो गया। बुधवार दोपहर (21 मार्च) की दोपहर एक शख्स ने लांस नायक अनिल कुमार पर गोली चलाई थी। हमले में वह जख्मी हुए और मौके पर गिर गए। घटना के थोड़ी देर बाद आरोपी शख्स थाने आया, जहां उसने सरेंडर कर दिया। जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। सेना के अधिकारी इस संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक की जांच में यह मामला अवैध संबंध और मारपीट का लग रहा है। पुलिस के मुताबिक, अनिल कुमार सेना में लांस नायक पद पर कार्यरत हैं। बुधवार को वह ड्यूटी से लौट रहे थे। तकरीबन दो बजा था। कैंट इलाके में गोल बाजार जैसे ही अनिल पहुंचे, उन पर आरोपी ने गोली चला दी। सरेराह गोली चलने से वहां हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। हमले में लांस नायक के एक गोली पीठ पर लगी, जबकि दूसरी ने उनकी कमर पर जख्म किया।

आनन-फानन में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सेना से लेकर पुलिस ने अभी तक इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी का खुलासा नहीं किया है।

Bareilly: Lance Naik Anil Kumar shot at in B.I Bazaar, Cantt area; admitted to Military hospital in a critical condition. Accused surrendered before police

