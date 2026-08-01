Kushinagar Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से वैसे तो हर एक सीट अहम है, लेकिन कुशीनगनर सीट (333) पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आती है। कुशीनगर क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल स्थित है।

कुशीनगर की विधानसभा सीट कुशीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती है। इस लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में इस सीट का पुनर्गठन हुआ था, जिसके बाद इसे ‘कसया’ (Kasia) विधानसभा से बदलकर ‘कुशीनगर विधानसभा सीट’ नाम दिया गया। यह सीट किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है और पूरी तरह सामान्य श्रेणी में आती है।

वर्तमान राजनीतिक स्थिति और 2022 का जनादेश

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। भाजपा के प्रत्याशी पी. एन. पाठक (पंचानंद पाठक) ने इस सीट से जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी (SP) के प्रत्याशी राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया को लगभग 34,790 मतों के बड़े अंतर से हराया था। इस चुनाव में भाजपा को कुल पड़े वोटों का लगभग 52.14% और सपा को लगभग 36.40% मत प्राप्त हुआ था।

चुनावी इतिहास और प्रमुख राजनीतिक हस्तियां

वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद जब यह सीट कुशीनगर नाम से अस्तित्व में आई, तब से यहाँ अलग-अलग राजनीतिक दलों का प्रभाव देखने को मिला है। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और वे राज्य सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद 2017 की प्रचंड लहर में भारतीय जनता पार्टी के रजनीकांत मणि त्रिपाठी विधायक चुने गए। 2022 में भी भाजपा ने अपनी इस सीट को बरकरार रखा।

साल 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे

साल 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो कुशीनगर सीट से बीजेपी के पी.एन. पाठक ने 1,15,268 वोट हासिल करके शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया को हराया जिन्हें 80,478 वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी ने यह मुकाबला 34,790 वोटों के अंतर से जीता। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी मुकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू मद्धेशिया कुल 16,107 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

क्रम संख्याप्रत्याशी का नामराजनीतिक दलप्राप्त वोट
1पंचानन पाठक (पी.एन. पाठक)भारतीय जनता पार्टी (BJP)1,15,268
2राजेश प्रताप राव (बंटी भैया)समाजवादी पार्टी (SP)80,478
3मुकेश्वर प्रसाद (पप्पू मद्धेशिया)बहुजन समाज पार्टी (BSP)16,107

साल 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुशीनगर विधानसभा सीट पर BJP के प्रत्याशी रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी, जिन्हें कुल 92,422 वोट मिले थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया को शिकस्त दी थी, जो 44,324 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को 31,234 वोट मिले थे।

क्रम संख्याप्रत्याशी का नामराजनीतिक दलप्राप्त वोट
1रजनीकांत मणि त्रिपाठीभारतीय जनता पार्टी (BJP)92,422
2राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैयाबहुजन समाज पार्टी (BSP)44,324
3स्वामी प्रसाद मौर्यराष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी31,234

साल 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजे

2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुशीनगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी, जिन्हें कुल 66,904 वोट मिले थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार जवाहर प्रसाद को शिकस्त दी थी, जिन्हें 56,922 वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार सिंह 32,298 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी जगदंबा प्रसाद को 12,476 वोट मिले थे और वे चौथे स्थान पर रहे थे।

क्रम संख्याप्रत्याशी का नामराजनीतिक दलवोट
1ब्रह्माशंकर त्रिपाठीसमाजवादी पार्टी (SP)66,904
2जवाहर प्रसादबहुजन समाज पार्टी (BSP)56,922
3अजय कुमार सिंहभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)32,298

सामाजिक और जातीय समीकरण

कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक और जातीय संरचना काफी विविधतापूर्ण है। यहां ब्राह्मण, सैंथवार/कुर्मी/ओबीसी और दलित (अनुसूचित जाति) मतदाता सबसे प्रमुख और निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यादव, मुस्लिम और वैश्य समुदाय के मतदाता भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस क्षेत्र की लगभग 95% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जबकि शहरी आबादी मुख्यतः कुशीनगर नगरपालिका और कसया कस्बे के आसपास केंद्रित है।

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 देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले को ‘भारतीय जनता पार्टी का गढ़’ कहा जाता है। इस जिले की गाजियाबाद विधानसभा सीट (विधानसभा क्षेत्र संख्या – 56) पर पिछले तीन विधानसभा चुनावों (एक उपचुनाव मिलाकर) में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। पढ़िए पूरी खबर…