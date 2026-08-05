उत्तर प्रदेश की चर्चित कासगंज विधानसभा सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी की नजरें रहने वाली हैं। बीजेपी की कोशिश इस सीट पर लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की होगी जबकि समाजवादी पार्टी एक बार फिर 2012 जैसा प्रदर्शन दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। 2008 के परिसीमन के बाद से अब तक इस सीट पर तीन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें बीजेपी ने दो बार जबकि समाजवादी पार्टी ने एक बार जीत दर्ज की है।
कासगंज विधानसभा सीट एटा लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। यह सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है जहां लोधी, मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता चुनावी नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पिछले दो विधानसभा चुनावों से बीजेपी के कुंवर देवेंद्र सिंह यादव यहां के विधायक हैं जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी के मानपाल सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी।
आइए नजर डालते हैं कासगंज विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीन विधानसभा चुनावों पर
|वर्ष
|विजेता
|पार्टी
|वोट
|हारे
|पार्टी
|वोट
|जीत का अंतर
|2022
|देवेंद्र सिंह
|बीजेपी
|1,23,410
|मानपाल सिंह
|समाजवादी पार्टी
|77,145
|46,265
|2017
|देवेंद्र सिंह यादव
|बीजेपी
|1,01,908
|हसरत उल्लाह शेरवानी
|समाजवादी पार्टी
|49,878
|52,030
|2012
|मानपाल सिंह
|समाजवादी पार्टी
|48,535
|हसरत उल्लाह शेरवानी
|बीएसपी
|38,356
|10,179
2022 में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीती सीट
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र सिंह यादव को 123410 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के मानपाल सिंह को 77145 वोट हासिल हुए। बीएसपी के मोहम्मद आरिफ को 23001 वोट जबकि कांग्रेस के कुलदीप कुमार को 5951 वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने 46265 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|वोट
|देवेंद्र सिंह यादव
|बीजेपी
|1,23,410
|मानपाल सिंह
|समाजवादी पार्टी
|77,145
|मोहम्मद आरिफ
|बीएसपी
|23,001
|कुलदीप कुमार
|कांग्रेस
|5,951
2017 में पहली बार बीजेपी के खाते में गई सीट
अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के देवेंद्र सिंह यादव ने पहली बार कासगंज सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें 101908 वोट (46.73%) मिले थे। समाजवादी पार्टी के हसरत उल्लाह शेरवानी को 49878 वोट (22.87%) जबकि बीएसपी के अजय चतुर्वेदी को 37818 वोट (17.34%) मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने 52030 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|वोट
|वोट प्रतिशत
|देवेंद्र सिंह यादव
|बीजेपी
|1,01,908
|46.73%
|हसरत उल्लाह शेरवानी
|समाजवादी पार्टी
|49,878
|22.87%
|अजय चतुर्वेदी
|बीएसपी
|37,818
|17.34%
|सुधीर उर्फ पप्पू यादव
|महान दल
|22,250
|10.20%
2012 में समाजवादी पार्टी ने मारी थी बाजी
2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मानपाल सिंह ने 48535 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। बीएसपी के हसरत उल्लाह शेरवानी को 38356 वोट मिले थे जबकि उस समय जन क्रांति पार्टी (JaKP) के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह को 35047 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के सईद मुस्तफा शेरवानी को 21656 वोट मिले थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को 10179 वोटों से हराया था।
|उम्मीदवार
|पार्टी
|वोट
|वोट प्रतिशत
|मानपाल सिंह
|समाजवादी पार्टी
|48,535
|25.41%
|हसरत उल्लाह शेरवानी
|बीएसपी
|38,356
|20.08%
|देवेंद्र सिंह
|जन क्रांति पार्टी (JaKP)
|35,047
|18.35%
|सईद मुस्तफा शेरवानी
|कांग्रेस
|21,656
|11.34%
क्या है कासगंज विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण?
कासगंज विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में मानी जाती है। यहां का चुनावी समीकरण जातीय और सामाजिक समीकरणों से काफी प्रभावित रहता है। पिछले चुनावों में बीजेपी को गैर-यादव ओबीसी, सवर्ण और कुछ दलित वोटों का समर्थन मिला है जबकि समाजवादी पार्टी का आधार मुस्लिम-यादव समीकरण रहा है।
कासगंज सीट का प्रमुख जातीय समीकरण (अनुमानित)
|समुदाय
|अनुमानित हिस्सेदारी
|चुनावी प्रभाव
|मुस्लिम
|22-25%
|निर्णायक वोट बैंक
|लोध/लोधी
|12-15%
|बीजेपी का पारंपरिक आधार
|यादव
|10-12%
|समाजवादी पार्टी का मुख्य वोट बैंक
|ठाकुर (राजपूत)
|8-10%
|बीजेपी के पक्ष में झुकाव
|ब्राह्मण
|7-9%
|महत्वपूर्ण सवर्ण वोट
|वैश्य
|6-8%
|शहरी क्षेत्रों में प्रभाव
|जाटव (SC)
|8-10%
|बीएसपी का पारंपरिक आधार, अब बिखराव
|अन्य ओबीसी (कश्यप, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी आदि)
|15-18%
|चुनाव का रुख तय करने वाला वर्ग
|अन्य अनुसूचित जाति व अन्य
|8-10%
|सभी दलों की नजर
2027 में किस पर रहेगी नजर?
बीजेपी की कोशिश गैर-यादव ओबीसी, सवर्ण और दलित वोटों को एकजुट बनाए रखने की होगी। समाजवादी पार्टी मुस्लिम-यादव समीकरण के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की रणनीति पर काम करेगी। बीएसपी यदि दलित और मुस्लिम वोटों में दोबारा पकड़ बनाती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कासगंज में मुस्लिम, लोधी और अन्य ओबीसी वोट चुनावी नतीजे तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।