Kaiserganj Vidhansabha Chunav: उत्तर प्रदेश की कैसरगंज विधानसभा सीट प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को करारा झटका लगा था। कैसरगंज बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह की वजह से भी चर्चा में रहता है। उनके बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज से सांसद भी हैं। हालांकि कैसरगंज विधानसभा सीट पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी का विधायक है।

2008 में हुए परिसीमन के बाद कैसरगंज सीट अस्तित्व में आई थी। अब तक इस सीट पर कुल तीन बार विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें से दो बार बीजेपी और एक बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। 2012 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 में भी बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा ने ही जीत दर्ज की। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बदला और गौरव वर्मा को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के आनंद कुमार यादव ने गौरव वर्मा को हरा दिया।

2022 में सपा को मिली जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के आनंद कुमार यादव को 103,135 वोट मिले थे। जबकि भाजपा के गौरव वर्मा को 95,424 वोट मिले। वहीं बीएसपी के बकाउल्लाह तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें बकाउल्लाह वोट मिले। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 7711 वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की थी।

क्रम संख्यापार्टीप्रत्याशीवोट
1सपाआनंद कुमार यादव103,135
2बीजेपीगौरव वर्मा95,424
3बसपाबकाउल्लाह 13,850

2017 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत

2017 के विधानसभा चुनाव में कैसरगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुट बिहारी वर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। भाजपा के मुकुट बिहारी वर्मा को 85,212 वोट मिले थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खालिद खान को 57,849 वोट मिले थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के रामतेज यादव को 54,117 वोट मिले थे। इस प्रकार भाजपा उम्मीदवार मुकुट बिहारी वर्मा की 27,363 वोटों से जीत हुई थी।

क्रम संख्यापार्टीप्रत्याशीवोट
1बीजेपीमुकुट बिहारी वर्मा85,212
2बसपाखालिद खान57,849
3सपा रामतेज यादव 54,117

कैसरगंज का जातीय समीकरण

अगर हम कैसरगंज विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर कुर्मी और यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। वहीं मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर भी अच्छी संख्या में हैं। कैसरगंज विधानसभा सीट पर करीब 65000 कुर्मी मतदाता हैं जबकि करीब 40000 यादव मतदाता भी हैं। वहीं 35000 मुस्लिम वोटर भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

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