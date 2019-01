उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो गया है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीट बंटवारे का ऐलान करते हुए कहा दोनों पार्टियां 38-38 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बाद भी अमेठी और रायबरेली की दोनों सीटों पर सपा और बसपा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने दशकों तक देश पर शासन किया है और उसके शासन में सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होने की बात कही।

बता दें कि लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मायावती कांग्रेस पर भी हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियों को तो हमसे गठबंधन का पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमें कोई खास लाभ नहीं मिलता उल्टे हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है। 1996 के विधानसभा चुनाव में हमें इसका कड़वा अनुभव हो चुका है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही एक नीति है कांग्रेस ने जहां देश में इमरजेंसी लगाई, बोफोर्स घोटाला किया तो वहीं भाजपा ने राफेल में घोटाला किया है।

Mayawati: BSP will contest on 38 seats, SP on 38 seats. Two Lok Sabha seats we have left for other parties and Amethi and Rae Bareli have been left for Congress. pic.twitter.com/lsdCdxKNah

