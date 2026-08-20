जेवर एयरपोर्ट अब हकीकत बन चुका है। गौतमबुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट में आने वाला यह एयरपोर्ट अब इस क्षेत्र की नई पहचान है। यहां के लोगों की उम्मीद है कि एयरपोर्ट जेवर के विकास को रॉकेट की गति प्रदान करेगा और यहां खुशहाली आएगी। कुछ ऐसी ही उम्मीद जेवर की जनता से बीजेपी को भी है।

बीजेपी जेवर में पिछले दो विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। उसे उम्मीद है कि इस बार जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा ही उसे चुनाव में पार लगा देगा। जेवर विधानसभा सीट पर साल 1990 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी पांच बार जीत दर्ज कर चुकी है जबकि बसपा को दो बार सफलता मिली है। पिछले चुनाव में यहां सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी रालोद दूसरे स्थान पर रही। आइए नजर डालते हैं जेवर विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीन चुनावों के विस्तृत परिणाम पर…

जेवर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

2022 के विधानसभा चुनाव में जेवर सीट पर बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्हें 1,17,205 वोट मिले, जबकि RLD के अवतार सिंह भड़ाना 60,890 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में रालोद और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जेवर में हुए चुनाव में बसपा के नरेंद्र कुमार 45,256 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। धीरेन्द्र सिंह की जीत का अंतर 56,315 वोट था।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. धीरेन्द्र सिंह भाजपा 1,17,205 2. अवतार सिंह भड़ाना रालोद 60,890 3. नरेंद्र कुमार बसपा 45,256

जेवर विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

2017 में जेवर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह पहली बार विधायक बने। उन्हें 1,02,979 वोट मिले और उन्होंने बसपा प्रत्याशी व मौजूदा विधायक वेदराम भाटी को 22,173 वोटों से हराया। इस चुनाव में बीजेपी को करीब 49 प्रतिशत वोट मिले, जबकि बसपा को करीब 38 प्रतिशत मिले। इस चुनाव के सपा के नरेंद्र नागर तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 13,239 वोट मिले।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. धीरेन्द्र सिंह भाजपा 1,02,979 2. वेदराम भाटी बसपा 80,806 3. नरेंद्र नागर सपा 13,239

जेवर विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के वेदराम भाटी ने 67,524 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े धीरेन्द्र सिंह को हराया। दोनों के बीच जीत का अंतर 9,500 वोट था। इस चुनाव में जेवर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के बिजेन्द्र सिंह भाटी को 35,166 वोट मिले थे। वह तीसरे स्थान पर रहे।

क्रम प्रत्याशी पार्टी वोट 1. वेदराम भाटी बसपा 67,524 2. धीरेन्द्र सिंह काँग्रेस 58,024 3. बिजेन्द्र सिंह भाटी सपा 35,166

कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं धीरेन्द्र सिंह

जेवर के मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह 2012 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब वे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में धीरेन्द्र सिंह बीएसपी के वेदराम भाटी से हार गए थे। पांच साल बाद 2017 में उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की।

जेवर का सामाजिक समीकरण

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेवर में दलित मतदाताओं की आबादी लगभग 80 हजार है। इसके बाद ठाकुर और गुर्जर मतदाता आते हैं। दोनों की संख्या करीब 70-70 हजार हैं। यानी केवल इन तीन मतदाताओं की संख्या ही दो लाख से ज्यादा है। इसके अलावा जाट और ब्राह्मण मतदाता भी 25 हजार के करीब बताए जाते हैं। यहां मुस्लिम और गुर्जरों के इतर अन्य पिछड़ा वर्ग के भी करीब 30-30 हजार मतदाता हैं।

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(यह खबर कल्याणी चौधरी ने की है। वह जनसत्ता डॉट कॉम के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं।)