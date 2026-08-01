Jahanabad Assembly Seat: जहानाबाद विधानसभा सीट फतेहपुर जिले में आती है। इसके कोड़ा जहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सीट पर गैर-कांग्रेसी दलों का दबदबा रहा है। हालांकि 2022 के विधानसभा में योगी लहर के कारण यहां भाजपा का परचम लहराया है।

जहानाबाद विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, साल 1974, 1980 और 1985 में कांग्रेस कभी इस सीट पर अपनी जीत का परचम लहराए हुए थी, लेकिन फिर क्षेत्रीय पार्टियों ने इस सीट पर अपना दबदबा बना लिया और फिर कांग्रेस इस पर कभी खाता नहीं खोल सकी। 1989, 1991 और 1993 में जनता दल ने इस सीट पर जीत हासिल की।

इसके बाद 1996 में बीएसपी, 2002 में सपा और 2007 में बीएसी और फिर 2012 में सपा ने यहां से जीत दर्ज की। 2017 में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) के जय कुमार सिंह जैकी ने यहां अपनी जीत का परचम लहराया। इसके बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल ने अपनी जीत दर्ज की।

जहानाबाद विधानसभा परिणाम 2022

जहानाबाद सीट पर भाजपा के राजेंद्र सिंह पटेल को कुल 78, 503 वोट हासिल हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पर सपा के मदन गोपाल वर्मा रहे थे, इन्हें 60,311 वोट हासिल हुए थे। जबकि बीएसपी के आदित्य पांडेय तीसरे नंबर 39205 वोटों से साथ रहे।

जहानाबाद विधानसभा परिणाम 2017

2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, इस चुनाव में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) के उम्मीदवार जय कुमार सिंह जैकी विजयी हुए थे, इन्होंने इस चुनाव में कुल 81,438 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर मदन गोपाल वर्मा 33,832 वोट के साथ सपा रहे थे और तीसरे नंबर बसपा के राम नारायण निषाद 32010 वोटों के साथ थे।

क्या है जहानाबाद विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण?

जहानाबाद विधानसभा संख्या 238 सीट की राजनीति जातीय और क्षेत्रीय ताना-बाबू पर टिकी हुई है। यहां करीब 3 लाख वोटर हैं। यह सीट पिछड़ी जातियों खासकर कुर्मी बहुल मानी जाती है। ऐसे में सभी पार्टियां कुर्मी वोट पर खास नजर रखती हैं, हालांकि अब तक यह सीट ब्राह्मण बनाम कुर्मी रिजल्ट देती आई है। जहानाबाद भाजपा और सपा दोनों के लिए काफी अहम सीट मानी जाती है।

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देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले को ‘भारतीय जनता पार्टी का गढ़’ कहा जाता है। इस जिले की गाजियाबाद विधानसभा सीट (विधानसभा क्षेत्र संख्या – 56) पर पिछले तीन विधानसभा चुनावों (एक उपचुनाव मिलाकर) में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें