उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बेटे की आईफोन पाने की जिद ने पिता को थाने तक पहुंचा दिया। बेटे की जिद थी कि उसे आईफोन दिलाया जाए। हालांकि उसके पिता आर्थिक तंगी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे थे। जब पिता ने बेटे को आईफोन दिलाने से मना किया तो उसने डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली और पिता पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया।

बाद में पुलिस पिता और पुत्र को कोतवाली ले गई और फिर दोनों को समझाया। हालांकि बेटा आईफोन दिलाने की जिद पर अड़ा रहा। बाद में थाने में रिश्तेदार भी पहुंचे और उसके बाद बेटे को आश्वासन दिया गया कि पैसा आने पर आईफोन दिलाया जाएगा। इसके बाद वह घर लौटा। बता दें कि परिवार मजदूरी कर भरण पोषण करता है।

गायब हो गया था मोबाइल

स्थानीय मीडिया के अनुसार बताया जाता है कि बेटे का मोबाइल कुछ दिन पहले गायब हो गया था और उसके पास से ही उसने अपने पिता से आईफोन दिलाने की जिद करने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में बेटे ने पड़ोसी के मोबाइल से डायल 112 पर फोन कर शिकायत कर दी कि उसके पिता पैसे नहीं दे रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं।

रिश्तेदारों ने भी समझाया

हाथरस जिले की मुरसान पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को कोतवाली लेकर चली गई। जब रिश्तेदार भी थाने पहुंचे और उन्होंने बेटे से कहा कि अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें आईफोन दिला दिया जाएगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने भी दोनों पक्षों को समझाया। साथ ही पुलिस ने बेटे से कहा कि मामूली बात पर डायल 112 ना किया करें। पुलिस का कहना है यह पारिवारिक विवाद है और दोनों के बीच समझौता भी हो गया है।

आईफोन 18 हो चुका है लॉन्च

हाल ही में एप्पल ने आईफोन 18 लॉन्च किया है। आईफोन 18 लॉन्च के बाद से ही कीमतों को लेकर सुर्खियों में है। आईफोन ने फोल्डेबल फोन भी पहली बार लॉन्च किया है, जिसकी कीमत तीन लाख रुपये से अधिक है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट, 1970 का इस्तेमाल दमन के एक हथियार के तौर पर कर रही है, जबकि अदालतें बार-बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार को आगाह करती रही हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।