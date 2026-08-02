Hata Assembly Seat: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक-एक सीट पर पूरी ताकत झोंकने के लिए समीकरण बना रही हैं। इसमें से एक हाता विधानसभा सीट (334) भी है। यह कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

स्वतंत्रता के बाद से ही इस सीट पर विभिन्न दलों का प्रभाव रहा है, जिसमें कांग्रेस, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका में रही हैं। वर्तमान में हाता विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ बीजेपी का कब्जा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मोहन वर्मा ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी।

भौगोलिक और क्षेत्रफल

भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो हाता विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 (NH-28) पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र है। यह क्षेत्र गोरखपुर जिले की सीमा से सटा हुआ है और कुशीनगर जिले का एक महत्वपूर्ण तहसील मुख्यालय भी है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से हाता विधानसभा क्षेत्र लगभग 200 से 250 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला एक विस्तृत मैदानी और उपजाऊ ग्रामीण इलाका है, जिसमें हाता नगरपालिका परिषद के साथ-साथ सुकरौली, कप्तानगंज व मथौली जैसे आसपास के ग्रामीण और कस्बाई इलाके शामिल हैं।

जातीय और सामाजिक समीकरण

हाता विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां की सियासत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सवर्ण और दलित मतदाताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। इस क्षेत्र में सैंथवार (कुर्मी) समुदाय की आबादी सबसे प्रभावशाली मानी जाती है, जिनके साथ यादव मतदाता भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के मतदाता सवर्ण वर्ग में निर्णायक स्थिति रखते हैं। दलित (विशेषकर जाटव और पासी) तथा मुस्लिम आबादी भी चुनावी परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करती है, जिससे यहाँ का मुकाबला हमेशा बहुकोणीय और दिलचस्प बना रहता है।

2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे

हाता विधानसभा सीट के 2022 के चुनाव परिणामों की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन वर्मा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 1,20,666 वोट (55.7%) मिले थे। वहीं, दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी (SP) के प्रत्याशी रणविजय सिंह रहे, जिन्हें 61,301 वोट (28.3%) प्राप्त हुए। इस तरह बीजेपी के मोहन वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रणविजय सिंह को 59,365 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया था।

प्रत्याशी का नाम राजनीतिक दल प्राप्त वोट वोट प्रतिशत (%) मोहन वर्मा भारतीय जनता पार्टी (BJP) 1,20,666 55.70% रणविजय सिंह समाजवादी पार्टी (SP) 61,301 28.30% शिवांग सिंह बहुजन समाज पार्टी (BSP) 21,723 10.03%

2017 के हाता विधानसभा चुनाव के नतीजे

हाता विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पवन केडिया ने एकतरफा और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस चुनाव में पवन केडिया को कुल 1,03,864 वोट प्राप्त हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी (SP) के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक राधेश्याम सिंह को 53,076 वोटों के विशाल अंतर से पराजित किया था, जिन्हें कुल 50,788 वोट (24.39%) मिले थे। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी वीरेंद्र तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 42,651 वोट (20.48%) प्राप्त हुए।

प्रत्याशी का नाम राजनीतिक दल प्राप्त वोट वोट प्रतिशत (%) पवन केडिया भारतीय जनता पार्टी (BJP) 1,03,864 49.88% राधेश्याम सिंह समाजवादी पार्टी (SP) 50,788 24.39% वीरेंद्र बहुजन समाज पार्टी (BSP) 42,651 20.48%

2012 के हाता विधानसभा चुनाव के नतीजे

हाता विधानसभा सीट के 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम सिंह ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में राधेश्याम सिंह को कुल 55,591 वोट (30.02% वोट शेयर) मिले थे। उन्होंने बीएसपी के प्रत्याशी वीरेंद्र को 16,668 वोटों के अंतर से पराजित किया था, जिन्हें कुल 38,923 वोट (21.02% वोट शेयर) प्राप्त हुए थे। वहीं, तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी जमवंती रहीं, जिन्होंने 27,388 वोट (14.19%) हासिल किए।

प्रत्याशी का नाम राजनीतिक दल प्राप्त वोट वोट प्रतिशत (%) राधेश्याम सिंह समाजवादी पार्टी (SP) 55,591 30.02% वीरेंद्र बहुजन समाज पार्टी (BSP) 38,923 21.02% जमवंती निर्दलीय (Independent) 27,388 14.19%

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से वैसे तो हर एक सीट अहम है, लेकिन कुशीनगनर सीट (333) पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आती है। कुशीनगर क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल स्थित है। पढ़िए पूरी खबर…