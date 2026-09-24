Gyanpur Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पूर्वांचल की चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल है। यह विधानसभा क्षेत्र संख्या 393 है और सामान्य श्रेणी की सीट है। भदोही जिले में कुल तीन विधानसभा क्षेत्र हैं—भदोही, ज्ञानपुर और औराई। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र भदोही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

ज्ञानपुर की राजनीति कई दौर से गुजरती रही है। एक समय इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा, जिसके बाद भारतीय जनसंघ और फिर भाजपा ने यहां अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। 1990 के दशक में बसपा और भाजपा के बीच मुकाबला देखने को मिला। वर्ष 2002 के बाद ज्ञानपुर सीट पर विजय मिश्रा का प्रभाव लगातार कायम रहा। उन्होंने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों में लगातार चार बार जीत दर्ज की। हालांकि, 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने विजय मिश्रा के इस लंबे राजनीतिक सिलसिले को समाप्त कर दिया।

2022 में विपुल दुबे ने दर्ज की जीत

वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव ज्ञानपुर के लिए खास रहा। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के प्रत्याशी विपुल दुबे ने समाजवादी पार्टी के राम किशोर बिंद को 6,231 वोटों के अंतर से हराया।

विपुल दुबे को 73,446 वोट मिले, जबकि राम किशोर बिंद के खाते में 67,215 वोट आए। विजय मिश्रा 34,985 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उपेंद्र कुमार सिंह को 30,753 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहे। इस चुनाव में कुल नौ उम्मीदवार मैदान में थे।

ज्ञानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

उम्मीदवार पार्टी वोट विपुल दुबे (विजेता) निषाद पार्टी 73,446 राम किशोर बिंद समाजवादी पार्टी 67,215 विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 34,985 उपेंद्र कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी 30,753 सुरेश चंद्र मिश्रा कांग्रेस 1,945

विपुल दुबे की जीत का अंतर 6,231 वोट रहा। निर्वाचन संबंधी उपलब्ध आंकड़ों में ज्ञानपुर के लिए 3,98,618 मतदाता दर्ज थे।

2017 में विजय मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी को हराया

2017 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानपुर सीट पर विजय मिश्रा ने निषाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और भाजपा के महेंद्र कुमार बिंद को हराया। विजय मिश्रा को 66,448 वोट मिले, जबकि महेंद्र कुमार बिंद को 46,218 वोट प्राप्त हुए। जीत का अंतर 20,230 वोट रहा।

ज्ञानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

उम्मीदवार पार्टी वोट विजय मिश्रा (विजेता) निषाद पार्टी 66,448 महेंद्र कुमार बिंद भाजपा 46,218 राजेश कुमार यादव बसपा 44,319 रामरती बिंद समाजवादी पार्टी 39,205

2017 के चुनाव में विजय मिश्रा की जीत के साथ वह ज्ञानपुर से लगातार चौथी बार विधायक बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके 2002, 2007, 2012 और 2017 के कार्यकाल दर्ज हैं।

2012 में विजय मिश्रा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की

2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विजय मिश्रा ने बसपा के दिनेश कुमार सिंह को 37,674 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। विजय मिश्रा को 91,604 वोट, जबकि दिनेश कुमार सिंह को 53,930 वोट मिले।

ज्ञानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

उम्मीदवार पार्टी वोट विजय मिश्रा (विजेता) समाजवादी पार्टी 91,604 दिनेश कुमार सिंह बसपा 53,930

यह चुनाव ज्ञानपुर में विजय मिश्रा के राजनीतिक प्रभाव का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद 2017 में भी उन्होंने लगातार चौथी जीत दर्ज की। इससे पहले 2007 के विधानसभा चुनाव में विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्हें 61,230 वोट मिले थे और उन्होंने बसपा के दिनेश कुमार को 2,578 वोटों से हराया था।

ज्ञानपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास

2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विजय मिश्रा ने भाजपा के गोरखनाथ पांडेय को 7,652 वोटों से हराया। विजय मिश्रा को 49,204 और गोरखनाथ पांडेय को 41,552 वोट मिले। इसके साथ ही ज्ञानपुर की राजनीति में विजय मिश्रा के लंबे चुनावी दौर की शुरुआत हुई। वह 2002 से 2017 तक लगातार चार बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उनके चार कार्यकाल दर्ज हैं।

इससे पहले ज्ञानपुर में चुनावी मुकाबले लगातार बदलते रहे थे। 1996 में भाजपा के गोरखनाथ पांडेय ने सपा की रामरती बिंद को 1,869 वोटों से हराया था। 1993 में बसपा के राम किशोर बिंद ने जीत दर्ज की, जबकि 1991 में भाजपा के लालचंद पांडेय विजयी रहे।

ज्ञानपुर का चुनावी इतिहास 1962 तक जाता है। उस समय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और कांग्रेस के हरिगैन राम विधायक बने थे। 1967 के बाद उपलब्ध रिकॉर्ड में यह सामान्य सीट के रूप में दर्ज है। इसके बाद कांग्रेस, जनसंघ/भाजपा, भारतीय क्रांति दल, जनता दल, बसपा, सपा और निषाद पार्टी समेत कई दलों के उम्मीदवार यहां जीत दर्ज कर चुके हैं।

ज्ञानपुर के चुनाव में जातीय समीकरण की भी चर्चा होती रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग विधानसभा क्षेत्र के जातिवार मतदाताओं का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करता, इसलिए मीडिया रिपोर्टों में दिए गए आंकड़े अनुमानित हैं। उपलब्ध आकलनों में ब्राह्मण और बिंद-निषाद समुदायों को प्रमुख सामाजिक समूह माना जाता है, जबकि दलित, यादव, मुस्लिम, राजपूत, मौर्य, पाल और अन्य समुदाय भी चुनावी गणित का हिस्सा हैं।

स्थानीय स्तर पर सिंचाई, जलभराव, सड़क और बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख मुद्दों में रहे हैं। भदोही की अर्थव्यवस्था में कालीन उद्योग की बड़ी भूमिका होने के कारण रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहती हैं। सीतामढ़ी और सेमराध नाथ धाम जैसे धार्मिक-पर्यटन स्थल भी क्षेत्र की पहचान से जुड़े हैं।

2022 के चुनाव में ज्ञानपुर की राजनीतिक तस्वीर फिर बदली। लगातार चार बार विधायक रहे विजय मिश्रा इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि निषाद पार्टी के विपुल दुबे ने सपा के राम किशोर बिंद को 6,231 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा सदस्य-सूची में विपुल दुबे ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र-393 से निषाद पार्टी के विधायक दर्ज हैं।

ज्ञानपुर का चुनावी इतिहास लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी है। 1960 के दशक में कांग्रेस और जनसंघ से लेकर 1990 के दशक में भाजपा-बसपा के उभार, 2002 से 2017 तक विजय मिश्रा के लगातार चार कार्यकाल और 2022 में विपुल दुबे की जीत तक इस सीट ने कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं।

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उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित मिर्जापुर जिले की छानबे (अनुसूचित जाति सुरक्षित) विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक समीकरण, कोल समुदाय का प्रभाव और भाजपा-अपना दल (एस), समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के बीच होने वाले मुकाबलों के कारण यह सीट हर चुनाव में चर्चा का केंद्र रहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।