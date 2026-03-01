UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल बस की जर्जर फर्श से नीचे गिरने से छह साल की बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान गंगीरी गांव निवासी रवि यादव की बेटी अनन्या के तौर पर हुई है। बच्ची दादों के गांव कसेर भूडिया स्थित माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल में यूकेजी में पढ़ती थी।

स्कूल से वापस लौटते वक्त हादसा

जानकारी अनुसार शनिवार को रोजाना की तरह स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल में उसने सारी क्लास अटेंड की और फिर उसी बस से घर वापस लौटने लगी। बस में वो उस सीट पर बैठी थी जो पिछले पहिए के ठीक ऊपर था। लेकिन सीट के नीचे का फर्श टूटा हुआ था, जिसमें बड़े गड्ढे के बराबर छेद था। इसी छेद से बच्ची ढोलना क्षेत्र के गांव नगला साधु के पास गिर गई।

रास्ते में ही वाहन को रुकवा लिया

गिरने के बाद वो पहिए के चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। घटना ने बाद चालक ने बस रोककर बच्ची को उठाया और उसे सीट पर रखकर गंगीरी लौटने लगा। इसी बीच गांव मलसई पर जन सेवा केंद्र चलाने वाले बच्ची के पिता रवि को घटना की जानकारी हो गई। उन्होंने रास्ते में ही वाहन को रुकवा लिया।

बच्ची को बस में बेसुध पड़ा देख लोग आक्रोशित हो गए और चालक की पिटाई कर दी। नाराज लोगों ने गांव मलसई पर करीब तीन घंटे जाम लगाकर हंगामा किया। बाद में ढोलना समेत चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत किया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पूरे मामले में सीओ छर्रा संजीव कुमार तोमर ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर लोगों को शांत किया। सीओ के अनुसार मामले में अग्रिम कार्रवाई कासगंज पुलिस की ओर से की जा रही है। जल्द ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।