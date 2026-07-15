Ghaziabad Assembly Seat: देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले को ‘भारतीय जनता पार्टी का गढ़’ कहा जाता है। इस जिले की गाजियाबाद विधानसभा सीट (विधानसभा क्षेत्र संख्या – 56) पर पिछले तीन विधानसभा चुनावों (एक उपचुनाव मिलाकर) में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है।

गाजियाबाद विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ कहलाती थी। साल 1980, 1985 और 1989 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। हालांकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान यहां की फिजा पूरी तरह बदल गई। साल 1991 से साल 2022 तक उत्तर प्रदेश में हुए आठ विधानसभा चुनावों के दौरान गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने छह बार जीत हासिल की है।

साल 2002 में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र गोयल और साल 2012 में बसपा के सरेश बंसल ने जीत दर्ज की है। इसके बाद से यहां बीजेपी बड़े अंतर से तीन चुनाव (2024 उपचुनाव सहित) जीत जीत चुकी है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर साल 2004 में हुए उपचुनाव में सपा की साइकिल पर सवार होकर सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने जीत हासिल की थी। उस समय प्रदेश में सपा की ही सरकार थी।

आइए नजर डालते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीन विधानसभा चुनावों पर

गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव परिणाम 2024: लोकसभा चुनाव 2024 में गाजियाबाद सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग ने जीत हासिल की। उस समय वह गाजियाबाद विधानसभा सीट के विधायक भी थी। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा ने 69 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर सपा के सिंहराज रहे, उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 बीजेपी संजीव शर्मा 96,850 2 सपा सिंहराज जाटव 27,174 3 बसपा पीएन गर्ग 10,729

गाजियाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022: इस चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग ने एक लाख से ज्यादा वोटों से सपा के विशाल वर्मा को हराया। गाजियाबाद विधानसभा चुनाव 2022 में अतुल गर्ग को डेढ़ लाख से ज्यादा वोट मिले जबकि दूसरे नंबर पर रहे सपा के विशाल वर्मा को 44,668 वोटों से संतोष करना पड़ा। कभी गाजियाबाद लोकसभा के सांसद और विधायक रहे सुरेंद्र गोयल के बेटे सुशांत गोयल को यहां महज 11,818 वोट मिले और वह चौथे नंबर पर रहे।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 बीजेपी अतुल गर्ग 1,50,205 2 सपा विशाल वर्मा 44,668 3 बसपा केके शुक्ला 32,691 4 कांग्रेस सुशांत गोयल 11,818

गाजियाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2017: इस चुनाव में भी बीजेपी के अतुल गर्ग ने जीत हासिल की थी। यह पहला चुनाव था, जब अतुल गर्ग गाजियाबाद से कोई चुनाव जीते थे। इस चुनाव में उन्होंने बसपा के उस समय के विधायक सुरेश बंसल को 70 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर 2012 में मिली हार का बदला लिया था। साल 2012 में सुरेश बंसल को 64,485 वोट मिले थे और उन्होंने बीजेपी के अतुल गर्ग को 12 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था।

क्रम संख्या पार्टी प्रत्याशी वोट 1 बीजेपी अतुल गर्ग 1,24,201 2 बसपा सुरेश बसंल 53,696 3 कांग्रेस केके शर्मा 39,648

गाजियाबाद विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण

गाजियाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा संख्या दलित मतदाताओं की है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गाजियाबाद में दलित मतदाताओं की संख्या 75 हजार, दलितों के बाद सबसे संख्या के मामले मेंं ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं का नंबर आता है। माना जाता है कि गाजियाबाद विधानसभा सीट पर इन तीनों समुदाय के वोटर्स की संख्या साठ से सत्तर हजार के बीच है जबकि पंजाबी वोटर 50 हजार के आसपास हैं।

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