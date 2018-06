उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योगी सरकार इन दिनों सपा सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का उद्धाटन करने में व्यस्त है। मायावती से चुनावी गठजोड़ करने पर उठाए सवालों पर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। अखिलेश ने बताया कि उन्होंने यह गठबंधन सामाजिक न्याय के लिए किया और इसकी तुलना जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठजोड़ से नहीं की जा सकती है। चुनावी जीत पर पूछे गए एक सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि योगीजी का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा तभी हम जीतेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल में विभिन्न लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में सपा और बसपा के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ साझा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा था। इसमें विपक्ष को बड़ी सफलता हासिल हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर सीट को भी बचाने में नाकाम रहे। हालांकि, सपा-बसपा गठजोड़ पर शुरु से ही सवाल उठते रहे हैं। दोनों दलों के बीच कई मसलों को लेकर जबरदस्त मतभेद हैं। इसके अलावा दोनों दलों का प्रभाव भी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हैं।

