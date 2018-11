झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन की बोगी में लगी आग

उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक स्टेशनरी पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सामाचार एजंसी एएनआई से बातचीत में हुए हादसे को लेकर डीआरएम अशोक कुमार मिश्रा ने बताया, “यहां पर कुछ बोगियां रीबिल्डिंग के लिए लाई गई थीं। आग लगने की वजह अभी पता नहीं लगी है। घटना की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।” ट्रेन की बोगी में आग सोमवार देर रात लगी।

Fire broke out in a coach of a stationary passenger train on the railway track of Jhansi Railway station today. Ashok Kumar Mishra, DRM says,”Some coaches were here for rebuilding.The reason behind the fire is yet to be ascertained. Teams have been formed to probe the incident.” pic.twitter.com/QdsVp8o3KW

— ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2018