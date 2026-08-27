उत्तर प्रदेश की एटा विधानसभा सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव में सियासी मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प रहने की उम्मीद है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे बताते हैं कि इस सीट पर मतदाताओं ने किसी एक दल को स्थायी रूप से अपना समर्थन नहीं दिया है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी लेकिन 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विपिन कुमार डेविड ने लगातार दो बार जीत हासिल कर बीजेपी की स्थिति मजबूत कर दी। ऐसे में 2027 में बीजेपी की नजर जीत की हैट्रिक पर होगी जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाएगी।

एटा सीट पर मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच नहीं है। बल्कि जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के वोटों का ध्रुवीकरण भी चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यादव, शाक्य, लोधी, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य ओबीसी मतदाताओं का समर्थन दोनों प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2022 में बीजेपी ने सपा को करीब 17 हजार वोटों के अंतर से हराया था इसलिए 2027 में सपा के सामने इस अंतर को पाटने और बीजेपी के सामने अपनी बढ़त बनाए रखने की चुनौती होगी।

एटा विधानसभा सीट एटा जिले में स्थित है और एटा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पिछले तीन चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 में सपा, 2017 में बीजेपी और 2022 में फिर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ऐसे में 2027 का चुनाव यह तय करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा कि एटा में बीजेपी का प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है या सपा अपने पुराने जनाधार को फिर से सक्रिय करने में कामयाब होती है।

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वर्षविजेतापार्टी
2022विपिन कुमार डेविडभारतीय जनता पार्टी
2017विपिन कुमार डेविडभारतीय जनता पार्टी
2012आशीष कुमार यादवसमाजवादी पार्टी

2022 विधानसभा चुनाव परिणाम

2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विपिन कुमार डेविड ने 97,539 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जुगेंद्र सिंह यादव को 17,247 वोटों के अंतर से हराया। जुगेंद्र सिंह यादव को 80,292 वोट मिले।

बहुजन समाज पार्टी के अजय सिंह को 26,871 वोट मिले जबकि कांग्रेस की गुंजन मिश्रा को 1,497 वोट मिले।

पार्टीउम्मीदवारवोट
भारतीय जनता पार्टी (BJP)विपिन कुमार डेविड97,539
समाजवादी पार्टी (SP)जुगेंद्र सिंह यादव80,292
बहुजन समाज पार्टी (BSP)अजय सिंह26,871
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)गुंजन मिश्रा1,497

2017 विधानसभा चुनाव परिणाम

2017 में भी बीजेपी के विपिन कुमार डेविड ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 82,516 वोट, यानी 41.18 प्रतिशत वोट मिले। समाजवादी पार्टी के जुगेंद्र सिंह यादव 61,387 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दोनों के बीच करीब 21 हजार वोटों का अंतर रहा।

पार्टीउम्मीदवारवोटवोट प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी (BJP)विपिन कुमार डेविड82,51641.18%
समाजवादी पार्टी (SP)जुगेंद्र सिंह यादव61,38730.64%
बहुजन समाज पार्टी (BSP)गजेंद्र सिंह चौहान उर्फ बबलू41,93720.93%
लोक दल (LD)आशीष कुमार यादव11,0325.51%

2012 विधानसभा चुनाव परिणाम

2012 में तस्वीर अलग थी। समाजवादी पार्टी के आशीष कुमार यादव ने 39,282 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्हें 24.02 प्रतिशत वोट मिले। बीएसपी के गजेंद्र सिंह बाबलू 36,038 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

पार्टीउम्मीदवारवोटवोट प्रतिशत
समाजवादी पार्टी (SP)आशीष कुमार यादव39,28224.02%
बहुजन समाज पार्टी (BSP)गजेंद्र सिंह बाबलू36,03822.04%
भारतीय जनता पार्टी (BJP)प्रजापालन32,85720.09%
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)शिशुपाल सिंह28,43017.38%

एटा विधानसभा सीट का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण

-यादव मतदाता समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। 2012 में सपा के आशीष कुमार यादव की जीत में यह समीकरण अहम रहा।
-शाक्य और अन्य गैर-यादव ओबीसी मतदाता बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बीजेपी की लगातार दो जीत में इस वर्ग का समर्थन अहम हो सकता है।
-लोधी, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता भी चुनावी समीकरण में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी की रणनीति इन वर्गों के साथ-साथ अन्य गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को साथ रखने पर केंद्रित रह सकती है।
-मुस्लिम मतदाता भी सीट के कई इलाकों में चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। सपा के लिए यह वोट बैंक महत्वपूर्ण माना जाता है।
-दलित मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2022 में बीएसपी को 26,871 वोट मिलना बताता है कि दलित वोटों का एक हिस्सा चुनावी मुकाबले में महत्वपूर्ण हो सकता है।

2027 में किसके पक्ष में बनेगा माहौल?

एटा विधानसभा सीट पर पिछले तीन चुनावों का रिकॉर्ड बताता है कि यहां मुकाबला लगातार बदलता रहा है। 2012 में सपा की जीत के बाद 2017 और 2022 में बीजेपी ने लगातार दो बार जीत हासिल की। अब 2027 में बीजेपी के सामने अपनी पकड़ बरकरार रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती होगी।

वहीं समाजवादी पार्टी 2022 की हार के बाद सीट पर वापसी की कोशिश करेगी। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, सरकार के कामकाज और उम्मीदवार की लोकप्रियता 2027 में निर्णायक फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि एटा में बीजेपी अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी या सपा एक बार फिर 2012 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी?

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