उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में शनिवार को दावा किया है कि दोनों पार्टियां जल्द सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू करेंगी।

सपा-कांग्रेस इस चुनाव में एक साथ मैदान में उतरेगी, तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) भी साथ दिखेगी। जबकि एनडीए में भाजपा, सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल (एस) मैदान में एक साथ उतरेंगी। सबसे ज्यादा चर्चा सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। दोनों पार्टियों के अलग-अलग दावे समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

कब शुरू होगी कांग्रेस-सपा की बात?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए यूपी कांग्रेस प्रभारी ने कहा, “सीट बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करने में 180 सीटों की एक सूची पहले ही दे दी गई है और जल्द बातचीत शुरू होने वाली है। 17 तारीख को कई दौर की बैठकें होने की संभावना है, जिनमें सबकुछ फाइनल कर लिया जाएगा।”

संविधान दिवस की तैयारियों में जुटी कांग्रेस

इस बीच राजेंद्र पाल ने यह भी घोषणा की कि पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अपने कार्यालय से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा तक एक मार्च निकालेगी।

उन्होंने कहा, “संविधान दिवस के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 26 नवंबर 1949 का वह दिन जब देश ने डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को अपनाया, लागू किया और खुद को समर्पित किया, इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई साजिशपूर्ण रणनीतियों जैसे वैध वोटों को हटाना, फर्जी वोट बनाना या मतदाताओं के विवरण में अनधिकृत बदलाव करना को देखते हुए, हम संविधान दिवस पर अपने पार्टी कार्यालय से डॉ. बाबा साहेब की प्रतिमा तक मार्च करेंगी, जिसमें हमारे हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे।”

राजेंद्र पाल ने कहा, “पूरा देश भारत के संविधान के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। इस बदलने इसके खिलाफ काम करने, या वोटों को हटाकर या फर्जी वोट डालकर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।”

कांग्रेस ने शुरू की मिशन 2027 की तैयारियां

इसस पहले शनिवार को ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि पार्टी ने मिशन 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने पार्टी के प्रमुख संगठनात्मक अंगों को आगामी चुनावों के लिए चार मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयारी तेज करने का निर्देश दिया है। इन अंगों में लीगल सेल, सोशल मीडिया विंग, मीडिया विंग और कनेक्ट सेंटर शामिल हैं।

आराधना मिश्रा ने कहा कि पार्टी की बैठक में चर्चा किए गए चार विषय, उनकी चुनावी रणनीति का मुख्य आधार होंगे। उन्होंने कहा, “आज हमने चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की है और अपनी टीमों को तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। ये चार विषय आगामी चुनावों के लिए हमारे मुख्य साधन होंगे। टीमों को इन विषयों के बारे में जानकारी दे दी गई है और उन्हें तैयार कर दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे जिला इकाइयों और विभिन्न विंगों के अध्यक्षों में जो नई ऊर्जा देखने को मिली है, वह हमारे ‘मिशन 2027’ की शुरुआत है।”