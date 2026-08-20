Duddhi Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र की राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है। अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित इस सीट पर आदिवासी मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोंड और अन्य आदिवासी समुदायों के साथ दलित, पिछड़े और सामान्य वर्ग के मतदाताओं का समीकरण भी यहां चुनावी तस्वीर को प्रभावित करता है।

दुद्धी सीट पर पिछले डेढ़ दशक में राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी रुबी प्रसाद ने जीत दर्ज की, 2017 में अपना दल (सोनेलाल) के हरिराम चेरो ने बेहद करीबी मुकाबले में बाजी मारी और 2022 में भाजपा के रामदुलार गोंड ने पहली बार इस सीट पर भाजपा का कमल खिलाया। इसके बाद 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के विजय सिंह गोंड ने भाजपा से सीट छीन ली।

2024 के उपचुनाव में सपा की वापसी

दुद्धी विधानसभा सीट पर 2024 का उपचुनाव राजनीतिक रूप से काफी अहम रहा। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एक आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के कारण सीट खाली हुई थी। इसके बाद उपचुनाव कराया गया।

समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने श्रवण कुमार को मैदान में उतारा। मुकाबला काफी करीबी रहा। विजय सिंह गोंड को 82,787 वोट मिले, जबकि भाजपा के श्रवण कुमार को 79,579 वोट प्राप्त हुए। सपा उम्मीदवार ने 3,208 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बसपा के रवि सिंह 22,395 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे।

दुद्धी विधानसभा उपचुनाव 2024

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट विजय सिंह गोंड (विजेता) समाजवादी पार्टी 82,787 श्रवण कुमार भाजपा 79,579 रवि सिंह बसपा 22,395 दयाशंकर सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2,661

जीत का अंतर: 3,208 वोट

2022 में भाजपा ने पहली बार खिलाया कमल

2022 के विधानसभा चुनाव में दुद्धी सीट पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भाजपा के रामदुलार गोंड ने समाजवादी पार्टी के विजय सिंह गोंड को 6,297 वोटों से हराया। रामदुलार गोंड को 84,407 वोट मिले, जबकि विजय सिंह को 78,110 वोट प्राप्त हुए। बसपा के हरिराम 23,879 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

दुद्धी विधानसभा चुनाव 2022

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट रामदुलार गोंड (विजेता) भाजपा 84,407 विजय सिंह गोंड समाजवादी पार्टी 78,110 हरिराम बसपा 23,879 बसंती पनिका कांग्रेस 4,533

जीत का अंतर: 6,297 वोट

2017 में अपना दल (एस) ने बेहद करीबी मुकाबला जीता

2017 के विधानसभा चुनाव में दुद्धी में मुकाबला बेहद कांटे का था। भाजपा गठबंधन के तहत अपना दल (सोनेलाल) के हरिराम चेरो ने बसपा के विजय सिंह गोंड को महज 1,085 वोटों से हराया था।

हरिराम को 64,399 वोट मिले, जबकि विजय सिंह गोंड को 63,314 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के अनिल कुमार सिंह 46,090 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी यही परिणाम दर्ज है। जीत का अंतर 1,085 वोट था।

दुद्धी विधानसभा चुनाव 2017

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट हरिराम (विजेता) अपना दल (सोनेलाल) 64,399 विजय सिंह गोंड बसपा 63,314 अनिल कुमार सिंह कांग्रेस 46,090 NOTA NOTA 8,522

जीत का अंतर: 1,085 वोट

2012 में निर्दलीय रुबी प्रसाद ने चौंकाया

2012 का चुनाव दुद्धी की राजनीति में अलग तस्वीर लेकर आया था। उस समय रुबी प्रसाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती थीं। उन्हें 42,028 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के नरेश कुमार 35,989 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा के गेना प्रसाद को 32,797 वोट मिले। रुबी प्रसाद की जीत का अंतर 6,039 वोट रहा था।

दुद्धी विधानसभा चुनाव 2012

उम्मीदवार पार्टी प्राप्त वोट रुबी प्रसाद (विजेता) निर्दलीय 42,028 नरेश कुमार समाजवादी पार्टी 35,989 गेना प्रसाद भाजपा 32,797 पन्ना लाल बसपा 29,480

जीत का अंतर: 6,039 वोट

दुद्धी में आदिवासी वोट सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर

दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका ST आरक्षित होना है। क्षेत्र में गोंड समेत विभिन्न आदिवासी समुदायों की महत्वपूर्ण आबादी है। यही वजह है कि भाजपा, सपा, बसपा और अन्य दल यहां उम्मीदवारों के चयन में आदिवासी सामाजिक समीकरण को विशेष महत्व देते हैं।

विजय सिंह गोंड का लंबे समय तक क्षेत्र की राजनीति में प्रभाव रहा है। 2017 में वे बसपा के उम्मीदवार के तौर पर दूसरे स्थान पर रहे और 2022 में सपा के टिकट पर भाजपा के रामदुलार गोंड को कड़ी टक्कर दी। 2024 में उन्होंने इसी सीट पर सपा को जीत दिलाकर अपनी राजनीतिक पकड़ फिर साबित की।

सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, विकास भी बड़ा मुद्दा

सोनभद्र का यह इलाका भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट है। दुद्धी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार और आदिवासी इलाकों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में महत्वपूर्ण रहते हैं।

क्षेत्र के मतदाताओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का सवाल भी महत्वपूर्ण है। इसलिए चुनाव में केवल पार्टी या जातीय समीकरण ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रत्याशी की पकड़ और क्षेत्रीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

2026 में उपचुनाव नहीं, अब सीधे 2027 पर नजर

2024 के उपचुनाव में सपा के विजय सिंह गोंड की जीत के बाद दुद्धी में भाजपा को बड़ा झटका लगा था। हालांकि 2022 में भाजपा ने यहां मजबूत जीत दर्ज की थी, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि सीट पर किसी एक दल का स्थायी दबदबा बन गया है।

जुलाई 2026 में निर्वाचन आयोग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक दुद्धी विधानसभा सीट पर अब दोबारा उपचुनाव नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के कार्यकाल में एक साल से कम समय बचा है। ऐसे में अगली बड़ी चुनावी परीक्षा 2027 के विधानसभा चुनाव में ही होगी।

2027 में फिर आमने-सामने होंगे बड़े सवाल

दुद्धी की राजनीति को देखें तो पिछले चार चुनावों में तीन अलग-अलग राजनीतिक तस्वीरें सामने आई हैं। 2012 में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत, 2017 में अपना दल (एस) की मामूली अंतर से जीत, 2022 में भाजपा की बढ़त और 2024 में सपा की वापसी बताती है कि यह सीट किसी एक दल के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

2027 में भाजपा अपनी 2022 की पकड़ वापस हासिल करने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी 2024 की जीत को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहेगी। बसपा के सामने भी अपना पुराना आधार वापस मजबूत करने की चुनौती होगी।

इसलिए 2027 में दुद्धी विधानसभा सीट पर मुकाबला केवल भाजपा बनाम सपा नहीं, बल्कि आदिवासी वोटों, स्थानीय नेतृत्व, विकास के मुद्दों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पकड़ के बीच भी होगा। यही वजह है कि सोनभद्र की यह एसटी आरक्षित सीट पूर्वांचल की चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल रहने वाली है।

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ओबरा क्षेत्र अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। ओबरा तापीय परियोजना और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के साथ यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके भी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए क्षेत्र की राजनीति में औद्योगिक विकास और बिजली उत्पादन के साथ-साथ पेयजल, सड़क, प्रदूषण, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण संपर्क जैसे स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक