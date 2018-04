उन्नाव के बलात्कार मामले में पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जिलाधिकारी ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया है। पीने के पानी के लिए उसे तड़पाया जाता है। जहां देखो, वहां सुरक्षाकर्मी नजर आते हैं। पीड़िता ने इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि उसके साथ न्याय किया जाए। जल्द से जल्द दोषी को सजा मिले। बता दें कि पीड़िता ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।

बीजेपी नेता पर साल भर तक कोई कार्रवाई न होने को लेकर उसने सीएम आवास के बाहर खुदकुशी का प्रयास भी किया था, जिसके बाद वहां हड़कंप मचा था। सोमवार (नौ अप्रैल) को उसके पिता की मौत हो गई। सरकार ने इसके बाद उसके पिता को पीटने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं, माथी थाने के इंस्पेक्टर समेत छह पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। सीएम ने इसी के साथ लखनऊ एडीजी से मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने का आदेश दिया था।

यूपी: CM आवास के बाहर महिला ने की आत्‍महत्‍या की कोशिश, बोली-BJP विधायक ने किया बलात्कार

मंगलवार को उसने पत्रकारों से बात की। बताया, “मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया गया है। न तो मोबाइल फोन चार्ज करने दिया जाता है और न ही टीवी देखने को मिलता है। आलम यह है कि मैं बूंद-बूंद पानी के लिए तरसती हूं। अगर बाहर जाने के लिए पूछती हूं तो मना कर दिया जाता है। चारो तरफ यहां सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही नजर आते हैं। मैं जब उनसे मदद के लिए गुहार लगाती हूं। वे जवाब में कहते हैं कि यह उनका काम नहीं है। क्या यही न्याय है?”

पार्टी-सीट बदल कर लगातार चुनाव जीतता रहा गैंगरेप का आरोपी यह BJP एमएलए

बकौल पीड़िता, “मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि वह मेरे साथ न्याय करें। जिलाधिकारी ने मुझे होटल के एक कमरे तक सीमित कर दिया है। वे मुझे पानी तक नहीं मुहैया करा रहे हैं। मैं सिर्फ दोषी को सजा होते देखना चाहती हूं।”

गैंगरेप के आरोपी बीजेपी एमएलए ने कहा- वे निम्‍न स्‍तर के लोग हैं, आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे

I appeal to CM Yogi Adityanath to provide me justice. The DM has confined me to a hotel room, they are not even serving me water. I just want the culprit to be punished: Unnao rape victim pic.twitter.com/swZkXRk7O3

— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018