उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में तीन लोगों ने शराब पीने के दौरान पैरों की मालिश से इनकार करने पर दलित व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर घटना को दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए पीड़ित के शव को सड़क पर फेंक दिया था।

ललितपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कालू सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस को रविवार सुबह सूचना मिली कि वर्णी जैन कालेज के पीछे और गुरुनानक धर्मशाला के पास एक सड़क पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति की पहचान राजकुमार उर्फ छन्नू (33) के रूप में हुई, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है।

पैरों की मालिश करने के लिए कहा

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए तो पता चला कि राजकुमार शनिवार रात सिविल लाइंस में स्थित सम्यक राजनाकक उर्फ राही जैन (38) के घर पर आयोजित एक शराब पार्टी में शामिल हुआ था। पुलिस ने बताया कि पार्टी में गजेंद्र नरवरिया उर्फ गजेंद्र सिंह राजपूत (37) और गौरव रैकवार (25) भी मौजूद थे। सिंह के अनुसार, जांच में खुलासा हुआ कि कथित तौर पर नशे में धुत तीनों आरोपियों ने राजकुमार से पैरों की मालिश करने के लिए कहा।

एएसपी ने कहा कि जब राजकुमार ने इनकार कर दिया, तो तीनों व्यक्तियों ने बेल्ट और लोहे की राड से उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए उन्होंने बाद में उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है।

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उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गुरुवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना में दोनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 27 वर्षीया मिथुन के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब 4-5 साल पहले मध्य प्रदेश की रहने वाली पुख्तन बढ़ई (23) से हुई थी। पूरी खबर पढ़ें…



